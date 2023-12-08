إجراء جديد ضد صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص في أسيوط

استعجلت النيابة العامة بأسيوط تحريات المباحث الجنائية، بشأن عاطل متهم بإدارة مسكنه ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بدون ترخيص فى أسيوط

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسيوط قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية) بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار فيها بمسكنه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وعُثر بحوزته على (2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 3 طبنجات- 16 فرد محلى- مجموعة من أدوات وأجزاء التصنيع).

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وبمواجهته اعترف بإدارته الورشة المشار إليها وحيازته للأسلحة المضبوطة بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة.