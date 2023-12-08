الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

لقاءات مكثفة لوزير الخارجية مع وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث الأمريكية

سامح شكري وزير الخارجية،
سامح شكري وزير الخارجية، فيتو

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري وزير الخارجية عقد يوم الخميس 7 ديسمبر الجاري سلسلة من اللقاءات مع عدد من وسائل الإعلام ومراكز الأبحاث وشحذ الأفكار الأمريكية، بهدف طرح الرؤية المصرية تجاه التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكشف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري شارك في مائدة مستديرة بمقر معهد الشرق الأوسط MEI تحت عنوان "حوار مع سامح شكري وزير خارجية مصر"، وحوار آخر مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية CSIS تحت عنوان "مصر والحرب في غزة: حوار مع وزير الخارجية المصري سامح شكري"، بالإضافة إلى المشاركة في منتدى آسبن ASPEN للأمن، حيث تم استضافة وزير الخارجية في حوار تفاعلي عن التطورات في غزة، فضلًا عن حوار تليفزيوني أجراه سامح شكري على قناة CNN الإخبارية.

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وزير الخارجية يتلقى اتصالًا من أمين عام الأمم المتحدة حول مستجدات الأوضاع في غزة

وصرَّح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اليوم، اتصالًا هاتفيًا من أنطونيو جوتيريش أمين عام الأمم المتحدة.

وجاء الاتصال بهدف التشاور وتنسيق الجهود للحد من الأزمة في غزة واحتواء تداعياتها، انطلاقًا من حرص ومسئولية الأمين العام فى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الوزير سامح شكري والأمين العام للأمم المتحدة بحثا بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الإنسانية والأمنية المتردية في قطاع غزة، والتحركات الدبلوماسية الرامية لاستعادة الهدنة.

وتمَّ التأكيد على ضرورة التوصل لوقف دائم إنساني لإطلاق النار حقنًا لدماء المدنيين الفلسطينيين، وعلى نحو يتيح إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل كاف ومستدام لسكان القطاع.

وأوضح السفير أحمد أبو زيد، أن  شكري تناول خلال الاتصال التحركات المصرية مع الأطراف الدولية، وفي إطار المجموعتين العربية والإسلامية بالأمم المتحدة، على مسار الدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التفعيل الكامل لقراري مجلس الأمن والجمعية العامة، والبناء عليهما للوصول لوقف كامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

 وأعاد وزير الخارجية التأكيد خلال الاتصال على رفض مصر الكامل لمحاولات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم.

وفي سياق متصل، أعرب الوزير شكري عن تقديره للدور الهام الذي يتبناه سكرتير عام الأمم المتحدة في تعاطيه مع الأزمة وتداعياتها، مؤكدًا حرص مصر على استمرار التشاور والتنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة وأجهزتها المعنية لاحتواء الوضع المتأزم في قطاع غزة ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية السافرة.

ومن جانبه، ثمَّن الأمين العام للأمم المتحدة الدور الذي تضطلع به مصر في التعامل مع الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة منذ بداية الأزمة الراهنة، وما تبذله من جهود لتسهيل عملية دخول المساعدات إلى مستحقيها في القطاع في أسرع وقت.

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