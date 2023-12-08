الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

عبد الملك: بن شيخة يستحق أن يكون على حساب كولر في قائمة أفضل مدربي إفريقيا

بن شيخة، فيتو
بن شيخة، فيتو

أكد أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، أن فوز الفريق الأبيض على ساجرادا سيكون مهمًّا للغاية، من أجل الاقتراب خطوة جديدة نحو الصعود للدور القادم، مشيرًا إلى أن الوصول للنقطة التاسعة شيء جيد للفريق، موضحًا أن كل مباريات المجموعة في المتناول بالنسبة للفريق.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "مواجهات فرق شمال إفريقيا دائمًا تكون صعبة دائما خصوصًا أنه معتادين الضغوط الجماهيرية، وشباب بلوزداد يسير جيدًا منذ عامين، ويقدم أداءً طيبًا وهو بطل الدوري الجزائري، والأهلي قادر على تسهيل الأمور على نفسه واستغلال الدوافع الجماهيرية".

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وأضاف: "محمد عبد المنعم من الركائز الأساسية، ويجب المحافظة عليه من أجل تجهيزه لكأس العالم للأندية، واستبعاد كريم الدبيس غريب خصوصًا أنه حل جيد في غياب علي معلول، وحال غياب الأخير سيعود مجددًا للدفع بالدبيس".

وتابع عبد الملك: "من الوارد أيضًا مشاركة أكرم توفيق في كأس العالم للأندية، واستبعاده من القائمة قد يفقد اللاعب الثقة، وأعتقد أن الدبيس وأكرم كان يجب وجودهما في القائمة على حساب كوكا وخالد عبد الفتاح".

وواصل: "عبد الحق بن شيخة يستحق التواجد بين الثلاثي المرشح لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا على حساب كولر، خصوصًا بعدما فاز بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي".

 

استبعاد كولر من القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام

واستبعد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام.

 

ويتنافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق وأليو سيسيه مدرب الكاميرون على جائزة أفضل مدرب في العام.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي قبل فل التوزيع يوم 11 ديسمبر الحالي.

وتواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل نادي في إفريقيا برفقة أندية صن داونز والوداد المغربي.

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