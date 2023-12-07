شبانة: كولر تعرض لظلم فادح من الكاف، ولا أحد يعرف معايير الجوائز السنوية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قدم موسمًا تاريخيًا مع الفريق في الموسم الماضي، وحقق كل البطولات ما عدا كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق الأحمر كان الأفضل بكل تأكيد مع ختام الموسم الماضي.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس على فضائية etc: "إعلان الكاف استبعاد كولر من جائزة أفضل مدرب داخل قارة إفريقيا (هزار)، ولا أعرف أسس الاختيارات والتقييم، فكيف يتم استبعاد مدرب الاهلي، وضم عبدالحق بن شيخة بدلا منه".

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وأضاف: "وليد الركراكي نجح في قيادة منتخب المغرب لتحقيق إنجاز كبير في كأس العالم 2022، وسيطرة المغاربة على الألقاب الفردية قد يكون طبيعي، وبطولة كأس السوبر الإفريقي الذي فاز به اتحاد العاصمة ليس معيار مطلقا لوجود بن شيخة على حساب كولر مطلقًا، وهي مباراة واحدة فقط من الوارد أن يفوز بها أي طرف، وسبق وحقق طلائع الجيش السوبر المحلي على حساب الأهلي".

وواصل: "هل معنى فوز بن شيخة بالسوبر الأفريقي، أن يدخل على حساب كولر ضمن جائزة المدرب الأفضل داخل قارة أفريقيا؟! فهل هناك لجنة فنية أم هناك تصويت للجماهير أم تصويت لاعبين ولا أحد يعرف معايير الاختيار، كيف يتم استبعاد كولر ويدخل مكانه بن شيخة مع كامل تقديرنا له؟!".

وزاد: "ما حدث ظلم فادح لـ كولر بعد موسم تاريخي، واقل تقدير وجوده ضمن الثلاثي المرشح، ومن حق وليد الركراكي أن يتوج بها بعدما شرفنا المنتخب المغربي في كأس العالم 2022 وحصدوا المركز الرابع، وكثُر الهزار في اختيارات الاتحاد الإفريقي وأصبحت مباريات تتعارض مع بعضها، لكن وصل المزاح إلى ظلم كولر بعد استبعاده من القائمة المختصرة لجائزة أفضل مدرب".

استبعاد كولر من القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام

واستبعد الاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي من القائمة النهائية لأفضل مدرب في العام.

ويتنافس الثلاثي وليد الركراكي مدرب المغرب وعبد الحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة السابق واليو سيسيه مدرب الكاميرون على جائزة أفضل مدرب في العام.

كما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن القوائم النهائية لجوائز الأفضل في إفريقيا خلال العام الحالي قبل فل التوزيع يوم 11 ديسمبر الحالي.

وتواجد النادي الأهلي في القائمة النهائية لأفضل نادي في افريقيا برفقة أندية صن داونز والوداد المغربي