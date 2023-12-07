الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

زلزال جديد يضرب تركيا

زلزال يضرب تركيا،
زلزال يضرب تركيا، فيتو

ذكرت  إدارة الكوارث والطوارئ التركية، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن زلزال بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر ضرب تركيا.

زلزال يضرب تركيا 

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية: "إن الزلزال ضرب محافظة إيلازيج التركية اليوم الخميس، كان على عمق 14.81 كم تحت سطح الأرض".


وفي وقت سابق ضرب زلزال قوي شمال غربي تركيا ، مما دفع الناس إلى الخروج إلى الشوارع في حالة من الخوف، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.


وأفادت إدارة الكوارث التركية (فاد) أن مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.1 درجة كان مركزه في بحر مرمرة، قبالة بلدة جيمليك في مدينة بورصة.


وقال تلفزيون خبر تورك إن سكان إسطنبول ومناطق أخرى مجاورة شعروا بالزلزال حيث غادر الناس منازلهم ومكاتبهم خوفا.

 

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زلزال متوسط يتسبب في زعر في تركيا 

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا تعرضت في فبراير الماضي لزلزال المدمر بلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر تسبب في كارثة إنسانية.


ووقع الزلزال في منطقة كهرمان مرعش، والذي تسبب في سقوط ألاف القتلى والمصابين بسبب انهيار عدد كبير من المنازل.


وتسبب الزلزال المدمر الذي ضرب كهرمان مرعش منذ شهر فبراير الماضي في خسائر مادية كبيرة قدرت بالمليارات، وتعتبر أنقرة من ضمن البلاد الأكثر عرضة للزلازل.


وهناك تحذيرات من حدوث زلزال مدمر خلال الفترة القادمة يضرب إسطنبول قد يتسبب في مقتل الألاف، كما حدث في زلزال  كهرمان مرعش.

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تركيا زلزال يضرب تركيا مقياس ريختر إدارة الكوارث و الطوارئ التركية

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