آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

بدت آثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم واضحة حتى على هدايا عيد الميلاد، حيث يضطر الكثيرون إلى شراء أشياء مستعملة لتقديمها كهدايا.

هدايا الكريسماس

وقد كشف استطلاع أجرته رابطة التجارة بألمانيا بالتعاون مع منصة التسوق الإلكتروني "سيلبي" المختصة في بيع المنتجات المستعملة، وكذلك منصة أبحاث السوق "أبينيو"، عن زيادة الأشخاص الذين يشترون منتجات مستعملة في ألمانيا عند بحثهم عن هدايا لعيد الميلاد "الكريسماس".

وورد في الاستطلاع أن 60% ممن شملهم الاستطلاع يمكنهم تصور تقديم هدية مستعملة بمناسبة عيد الميلاد.

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هدايا مستعملة

يشار إلى أن هذه النسبة كانت تبلغ 40% فقط في العام الماضي.

وقال نحو نصف من شملهم الاستطلاع هذا العام إنهم قدموا هدايا مستعملة بالفعل ذات مرة قبل ذلك.

وتعددت الأسباب وراء هذا الميل، وكانت الاستدامة السبب الأكثر شيوعا، حيث ذكر 56% ممن شملهم الاستطلاع أن ذلك هو السبب وراء تقديمهم هدايا مستعملة، وذكر 52% أن السعر المنخفض هو السبب وراء ذلك.

تقديم هدايا مستعملة

وأوضح الاستطلاع، الذي شمل نحو ألف شخص، أن الاتجاه لتقديم هدايا مستعملة زاد بصفة خاصة بين الفئة العمرية من 35 إلى 44 عامًا، حيث وصلت النسبة في هذه الفئة إلى 61%.

وأكد مدير رابطة التجارة بألمانيا شتفان جينت: "من المؤكد أن سوء الحالة المزاجية للمستهلكين وكذلك الميل للإدخار يسهم لدى كثير من المستهلكات والمستهلكات في زيادة الطلب على المنتجات المستعملة، لافتا إلى أن كثيرا من الأشخاص صاروا مضطرين أو يريدون الحد من الإنفاق أكثر من المعتاد في ظل التضخم.