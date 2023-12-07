الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

هدايا الكريسماس،
هدايا الكريسماس، فيتو

بدت آثار الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم واضحة حتى على هدايا عيد الميلاد، حيث يضطر الكثيرون إلى شراء أشياء مستعملة لتقديمها كهدايا.

هدايا الكريسماس

وقد كشف استطلاع أجرته رابطة التجارة بألمانيا بالتعاون مع منصة التسوق الإلكتروني "سيلبي" المختصة في بيع المنتجات المستعملة، وكذلك منصة أبحاث السوق "أبينيو"، عن زيادة الأشخاص الذين يشترون منتجات مستعملة في ألمانيا عند بحثهم عن هدايا لعيد الميلاد "الكريسماس".

وورد في الاستطلاع أن 60% ممن شملهم الاستطلاع يمكنهم تصور تقديم هدية مستعملة بمناسبة عيد الميلاد.

Advertisements

هدايا مستعملة

يشار إلى أن هذه النسبة كانت تبلغ 40% فقط في العام الماضي.

وقال نحو نصف من شملهم الاستطلاع هذا العام إنهم قدموا هدايا مستعملة بالفعل ذات مرة قبل ذلك.

وتعددت الأسباب وراء هذا الميل، وكانت الاستدامة السبب الأكثر شيوعا، حيث ذكر 56% ممن شملهم الاستطلاع أن ذلك هو السبب وراء تقديمهم هدايا مستعملة، وذكر 52% أن السعر المنخفض هو السبب وراء ذلك.

تقديم هدايا مستعملة 

وأوضح الاستطلاع، الذي شمل نحو ألف شخص، أن الاتجاه لتقديم هدايا مستعملة زاد بصفة خاصة بين الفئة العمرية من 35 إلى 44 عامًا، حيث وصلت النسبة في هذه الفئة إلى 61%.

وأكد مدير رابطة التجارة بألمانيا شتفان جينت: "من المؤكد أن سوء الحالة المزاجية للمستهلكين وكذلك الميل للإدخار يسهم لدى كثير من المستهلكات والمستهلكات في زيادة الطلب على المنتجات المستعملة، لافتا إلى أن كثيرا من الأشخاص صاروا مضطرين أو يريدون الحد من الإنفاق أكثر من المعتاد في ظل التضخم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الازمة الاقتصادية عيد الميلاد هدايا عيد الميلاد منصة التسوق الإلكتروني سيلبي رابطة التجارة بألمانيا هدايا مستعملة منصة أبحاث السوق أبينيو الكريسماس

مواد متعلقة

قمر الكريسماس وشهب الدب الأصغر والانقلاب الشتوي، أبرز الظواهر الفلكية في ديسمبر

سخرية واسعة من سقوط شجرة الكريسماس بالبيت الأبيض: "سقطت أسرع من أفغانستان"

الأكثر قراءة

اتركوا لنا هذه المهمة، أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على هذه الدولة

وزير التموين: زيادة نصيب الفرد من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

حسن شاكوش: لم أحضر عقيقة ابنة حمو بيكا لهذا السبب

كتائب القسام تعلن الاستيلاء على روبوت أثناء الاشتباك مع قوات الاحتلال

تفاصيل مصرع وإصابة 12 شخصا من أسرة واحدة بسبب الميراث.. المتهم كان شريك شقيقته.. استغل نوم الضحايا وأشعل النيران في الشقة.. ويدلي باعترافات تفصيلية

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد الحرنكش لصحة الجسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية