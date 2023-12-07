الخميس 07 ديسمبر 2023
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منوعات

تحقيقات موسعة حول 6 إصابات بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا

إصابات بـالميكوبلازما
إصابات بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا، فيتو

فتحت وزارة الصحة الإندونيسية تحقيقًا وبائيًا في ست حالات إصابة بـ"الميكوبلازما الرئوية" في جاكرتا، لوقف انتشار المرض في المجتمع.

مكتب الصحة في جاكرتا

وقال المدير العام للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالوزارة، ماكسي رين روندونوو، في مؤتمر صحفي افتراضي، في جاكرتا، أنه قبل يومين، تلقت وزارته تقريرا من مكتب الصحة في جاكرتا، فيما يتعلق بحالات الإصابة، حسب وكالة "انتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء.
وأكد "بعد أن تأكدنا من ذلك، هناك حاليًا، ست حالات إصابة بالميكوبلازما الرئوية، التي تم علاجها في السابق، لأن المرض كان موجودًا من قبل".
وأشار إلى أن حالات الإصابة بالميكوبلازما الرئوية، في جاكرتا، تم اكتشافها لدى أطفال، تتراوح أعمارهم ما بين ثلاث و13 عامًا.

أعراض الالتهاب الرئوي

وضمن هذه الحالات، تم الإبلاغ عن خمسة مرضى، من قبل مستشفى ميدسترا ومريض واحد من قبل مستشفى جاكرتا للنساء والأطفال.
وتتماثل الأعراض، التي يتم الإبلاغ عنها مع الالتهاب الرئوي، بشكل عام، مثل سيلان الأنف، وضيق التنفس وبشكل عام، تبدأ الأعراض بالحمى والسعال والصداع وضيق التنفس الخفيف.

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