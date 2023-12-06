بورنموث يضرب كريستال بالاس بثنائية في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز فريق بورنموث على نظيره كريستال بالاس بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعتهما على ملعب سيلهرست بارك ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة بورنموث وكريستال بالاس

سجل ثنائية بورنموث كل من ماركوس سينيسي في الدقيقة 25، وكيفر مور في الدقيقة 90.

بهذا الفوز ارتفع رصيد بورنموث للنقطة الـ 16 في المركز الـ 15 بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما احتل فريق كريستال بالاس المركز الـ 14 برصيد 16 نقطة أيضا.

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ومن ناحية أخرى أعرب لاعب وسط آرسنال، ديكلان رايس، عن سعادته، بقيادته فريقه للفوز على مضيفه لوتون تاون 4-3 مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رايس هدف الفوز في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، عبر متابعة رأسية لعرضية من زميله مارتن أوديجارد، ليضمن الفريق اللندني الصدارة لجولة جديدة.

وقال رايس في تصريحات لشبكة "أمازون برايم": "لوتون فريق من الطراز الرفيع، لا يمكن التغاضي عنه في هذا الدوري بسبب الجودة التي يتمتع بها. لقد جعلونا ندفع مقابل الركلات الثابتة".

وعن اتساع فارق الصدارة مؤقتا إلى 5 نقاط، تابع: "علينا أن نتعامل مع كل مباراة على حدة.. لقد كان آرسنال متقدمًا بفارق ثماني نقاط الموسم الماضي. لدينا لاعبون جدد مثلي يأتون ويتعلمون، الأمر يتعلق بنا فقط ولا داعي للقلق بشأن أي شخص آخر، يجب الحصول على 3 نقاط كل أسبوع".

وحول هدف الفوز، قال: "لقد ابتعدت عن ظهره (المدافع) وارتقيت للكرة أي شيء يمكن أن يحدث تلك هي اللحظات التي تنظر إليها مرة أخرى. يا لها من مباراة. تسجيل هدف الفوز هو شرف كبير".

وخطف فريق آرسنال الفوز أمام مضيفه لوتون تاون، بأربع أهداف مقابل ثلاثة من المباراة التي جمعتهما على ملعب “كينيلوث رود”، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بسيطرة من آرسنال على مجريات الأمور وكانت الفرصة الأولى في الدقيقة الثالثة بعد عرضية من ضربة حرة خارج منطقة الجزاء وارتقاء وضربة رأسية ودفاع لوتون تاون يتصدى للكرة.

وفي الدقيقة السابعة، أهدر آرسنال فرصة أخرى بعد كرة طولية من أوديجارد ويقابلها ساكا بتسديدة قوية وتمر بجوار القائم.

وشهدت الدقيقة 14 أول محاولة لفريق لوتون بعد كرة عرضية من على حدود منطقة الجزاء ويتصدى لها دفاع أرسنال.

وفي الدقيقة 20، نجح آرسنال في تسجيل الهدف الأول بعد رمية تماس سريعة وتصل إلى ساكا ويمرر الكرة من داخل منطقة الجزاء ويقابلها مارتينيلي بتسديدة وتهز الشباك.

وفي الدقيقة 23 أهدر آرسنال فرصة أخرى بعد تسديدة قوية من خيسوس ويتصدى لها حارس لوتون.

وفي الدقيقة 25، نجح لوتون تاون في إدراك هدف التعادل بعد كرة عرضية من ركنية ويقابلها جبريل أوشو برأسية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 44، أحرز جابريل جيسوس هدف آرسنال الثاني بعد كرة عرضية من بن وايت قابلها خيسوس برأسية متقنة تهز الشباك، لينتهي الشوط بتقدم الجانرز 2 / 1.

ومع بداية الشوط الثاني سجل أديبايو هدف التعادل لفريق لوتون تاون لتصبح النتيجة 2-2، وذلك في الدقيقة 49، بعد تنفيذ ركلة ركنية مميزة.

وسجل لوتون تاون الهدف الثالث له أمام آرسنال عن طريق باركلي في الدقيقة 57؛ لتصبح النتيجة 3-2 لأصحاب الأرض.

وسجل كاي هافرتز هدف التعادل لآرسنال في الدقيقة 60 بعد تمريرة من جابرييل جيسوس؛ لتصبح النتيجة 3-3.

ومنح ديكلان رايس الفوز لآرسنال في الدقيقة 2+90 مع نهاية الشوط الثاني.

وشهد تشكيل آرسنال تواجد الدولي المصري محمد النني على مقاعد البدلاء.

تشكيل آرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل آرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- جابرييل- ساليبا - كيور.

خط الوسط: رايس - أوديجارد - هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينلي.