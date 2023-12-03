الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

محمد النني يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية داخل لجنة السفارة المصرية بلندن (فيديو)

محمد النني يدلى بصوته
محمد النني يدلى بصوته في انتخابات الرئاسة، فيتو

انتخابات الرئاسة بالخارج، أدلى محمد النني، لاعب منتخب مصر، المحترف بصفوف نادي أرسنال الإنجليزي، بصوته في الانتخابات الرئاسية في السفارة المصرية بلندن.

 

محمد النني يشارك في الانتخابات الرئاسية

وحضر نجم نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني إلى مقر السفارة المصرية من أجل الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج، وذلك لاختيار مرشح رئاسي للفترة المقبلة.

العملية الانتخابية بالمملكة المتحدة

وتوافد أبناء الجالية المصرية في المملكة المتحدة على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية باليوم الثالث والأخير، وحرص الناخبون على  المشاركة في الانتخابات إيمانا بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية بهدف دعم مؤسسات الدولة وتثبيت دعائم النظام الديمقراطي، وأن هذا واجب وطني وقومي وضروري.

Advertisements

 

مرشحي الانتخابات الرئاسية

ويتنافس في الانتخابات 4 مرشحين، هم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ورمزه الانتخابي "النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، ورمزه "الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ورمزه "النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، ورمزه "السلم".

أحمد حسن كوكا: التصويت في الانتخابات الرئاسية حق على المصريين لاستقرار البلاد (فيديو)

محمد النني لموقع أرسنال: الأهلي أكبر نادٍ في أفريقيا وهذا سر تألق المدفعجية

 

آخر أيام انتخابات الرئاسة المصرية في الخارج


وانطلقت الجمعة عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، للمصريين المقيمين بالخارج.

وتجرى عمليات الاقتراع داخل 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم وتستمر لمدة  3 أيام (1 و2 و3  ديسمبر 2023).

ويخوض 4 مرشحين سباق الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح عبد الفتاح السيسي، والدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وفريد زهران رئيس حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.

ويستمر تصويت المصريين في الخارج  على مدار الأيام الثلاثة في التوقيتات من 9 صباحًا حتى 9 مساء بتوقيت كل دولة.

وتباشر غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات والمشكلة لمتابعة تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية عبر التقنيات المتطورة، لتتمكن من المتابعة البصرية الدقيقة لأماكن التصويت وجاهزيتها على مدار الساعة في معظم اللجان الفرعية للتصويت في الخارج بداخل السفارات والقنصليات.

وأوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تلك المتابعة ستسهم في التدخل مركزيًا لتذليل أي عقبة قد تطرأ، وكذلك  متابعة عملية التصويت وفقًا للضوابط الدستورية والقانونية، لافتة  إلى أن غرفة العمليات متصلة مع معظم السفارات في الدول التي تضم جاليات كبيرة العدد من المصريين.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي، اعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

محمد النني محمد النني نجم نادي ارسنال الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية بالخارج انتخابات الرئاسة انتخابات الرئاسة بالخارج السفارة المصرية بلندن

مواد متعلقة

أحمد حسن كوكا: التصويت في الانتخابات الرئاسية حق على المصريين لاستقرار البلاد (فيديو)

غرفة عمليات وزارة الهجرة: إقبال ملحوظ من المصريين في ثالث أيام الانتخابات الرئاسية

مصري بزي فرعوني يشارك في الانتخابات الرئاسية بفرنسا

محمد النني لموقع أرسنال: الأهلي أكبر نادٍ في أفريقيا وهذا سر تألق المدفعجية

الأكثر قراءة

بث مباشر، شاهد مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفدرالية

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

تفاصيل جديدة فى وفاة الفنان أشرف عبد الغفور على طريق إسكندرية الصحراوي

جماعة الحوثي اليمنية توجه رسالة إلى مصر بشأن قناة السويس

قرار النيابة في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور في حادث طريق الإسكندرية الصحراوي

التحريات تكشف تفاصيل جديدة بشأن القبض على كروان مشاكل

الدوري الإنجليزي، كلوب يعلن ضربة موجعة لـ ليفربول رغم الفوز على فولهام

تشييع جنازة الفنان أشرف عبد الغفور من مسجد الشرطة بالشيخ زايد غدا

Advertisements

منوعات

المزيد

شركة أمريكية تدرب الطلاب السعوديين في مجال الفضاء

مصنوع من الرصاص، سرقة نصب تذكاري ضخم في فرنسا

حظك اليوم توقعات الأبراج الإثنين 4-12-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 4-12-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

سعر الريال السعودي اليوم الأحد 3-12-2023 في ختام التعاملات

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأحد 3-12-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخر أفلامه منذ 46 عاما وقدم 150 مسلسلا.. مشوار الفنان الراحل أشرف عبد الغفور (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية وآداب الشتاء وأهم أعمال النبي فيه

تفسير رؤية الذباب في المنام وعلاقتها بأكل المال الحرام

الإفتاء: الزواج من حقوق المعاق ذهنيًا وإنجابه يُسأل فيه إلى أهل الاختصاص

المزيد
الجريدة الرسمية