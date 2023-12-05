الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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رياضة

الدوري الإنجليزي، ساكا يحقق إنجازا جديدا مع أرسنال

ساكا،فيتو
ساكا،فيتو

الدوري الانجليزي،  شهدت مباراة آأرسنال ومضيفه لوتون تاون، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إنجاز جديد بوكايو ساكا.

وتواجد ساكا في التشكيل الأساسي، ليصبح رابع أصغر لاعب يخوض 200 مباراة في كافة المسابقات مع أرسنال، وعمره 22 عاما و91 يوما.

وأضافت الشبكة، أنه لا يتفوق في هذه الناحية على ساكا، سوى 3 لاعبين هم سيسك فابريجاس (22 عاما و118 يوما)، وديفيد أوليري (21 عاما و195 يوما)، وكليف باستين (22 عاما و16 يوما).

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وتفوق ساكا على اللاعب راي كينيدي الذي يحتل المركز الخامس على اللائحة، حيث خاض كينيدي مباراته رقم 200 في كافة المسابقات مع آرسنال، وعمره 22 عاما و192 يوما.

تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل أرسنال أمام لوتون تاون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت- جابرييل- ساليبا - كيور.

 

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خط الوسط: رايس - أوديجارد - هافيرتز.

خط الهجوم: ساكا - خيسوس - مارتينلي.

ويحتل أرسنال صدارة الترتيب العام للدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج برصيد 33 نقطة، فيما يأتي فريق لوتون تاون بالمركز السابع عشر برصيد 9 نقاط.

وكان فريق آرسنال فاز على نظيره وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

أهداف مباراة آرسنال ضد وولفرهامبتون 

سجل ثنائية آرسنال كل من بوكايو ساكا في الدقيقة 6 ومارتين أوديجارد في الدقيقة 13، بينما سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب  ماثيوس كونها في الدقيقة 86.

 

بهذه النتيجة واصل ارسنال تصدره للدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 33 نقطة، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند النقطة الـ 15 في المركز الـ 13 بترتيب البريميرليج.

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