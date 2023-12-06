بروتوكول تعاون بين القومي لعلوم البحار وهيئة حماية البيئة بحكومة رأس الخيمة خلال COP28

وقع المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بروتوكول تعاون بين الأستاذ الدكتور/ عمرو زكريا حمودة رئيس، ود. سيف محمد الغيص المدير العام هيئة حماية البيئة والتنمية بحكومة رأس الخيمة في إطار فعاليات COP28.

حيث يهدف البرتوكول إلى تبادل الخبرات العلمية من جانب المعهد والتعاون المشترك بين الجانبين فى المشاريع التى تخدم البيئة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية، ويتميز المعهد بخبرات عالية فى مجال تنمية والحفاظ على الشعاب المرجانية وسوف يتم الإعداد لتبادل الخبرات وتبادل الإمكانيات المختلفة بين الجانبين من خلال مشروعات مشتركة تخدم البيئة البحرية والحفاظ على التنوع البحرى للبيئة البحرية لكلا الجانبين سواء بالبحر الأحمر أو بمنطقة المياه البحرية أمام سواحل منطقة رأس الخيمة كما يهدف هذا البروتوكول إلى إعداد العديد من ورش العمل والمشروعات المشتركة التى تخدم كلا الجانبين، سوف يتم إعداد العديد من ورش العمل وإعداد مقترحات مختلفة للحفاظ على البيئة البحرية وإضافة الأنشطة العلمية.

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القومي لعلوم البحار



بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات المتبادلة والإمكانيات المتوفرة فى ورش العمل والتدريب المشترك فى مجال حماية البيئة البحرية وأعمال استزراع الشعاب المرجانية حيث إن منطقة البيئة البحرية لها تاثر عالٍ جدا نتيجة تغيرات المناخ التى تؤثر على زيادة التنوع البيولوجى الموجود فى البحار والمحيطات بالمنطقة وأن هذه التغيرات المناخية تؤثر بالسلب على الثروات الطبيعية.

ويخدم هذا النشاط حماية البيئة البحرية وذلك من خلال الدعوات المشتركة من كلا الجانبين فى تنفيذ أعمال مشتركة سواء على سفن الأبحاث بالمعهد أو سفن الأبحاث المتوفرة بالجانب الإماراتي، وأن المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لديه سفينة أبحاث متميزة بكافة الأجهزة التى ترصد وتتابع هجرة الكائنات البحرية والأسماك البحرية والتصوير.

وقد أعجب بها الدكتور سيف الغيص بإمكانيات المعهد العالية جدا وسوف يقوم وفد من الجانب الإماراتي بزيارة المعهد فى يناير القادم للاطلاع على إمكانيات المعهد والأنشطة والإمكانيات المتوفرة التى تم عرضها من قبل أ.د/ عمرو زكريا على المختصين من وفد رأس الخيمة المتمثل في الدكتور/ سيف الغيص مدير عام هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة.

وقد تم إعداد ورشة عمل على هامش توقيع البروتوكول لعرض إمكانيات المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد التى سوف يقدمها لخدمة الجانب الإماراتي فى كافة المجالات سواء حماية الشعاب المرجانية والاستكشافات الخاصة بالبيئة البحرية أو نقل الخبرات فى مجال الأجهزة العلمية التى يستخدمها المعهد على سفن الأبحاث سلسبيل.