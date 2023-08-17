معهد علوم البحار يحسم الجدل حول حقيقة ظهور أسماك القرش على شواطئ البحر الأحمر
أكد الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد أن ظهور القرش في البحر الأحمر لهو من دلائل حيوية ونشاط البيئة الموجودة حيث يوجد بالبحر الأحمر قرابة الـ 44 نوعا من أنواع أسماك القرش منها 28 نوعا في البحر الأحمر المصري.
حقيقة ظهور القرش في البحر الأحمر
وأوضح الدكتور عمرو زكريا، فى بيان صادر عن المعهد وقد ظهر القرش في نطاق مدينة دهب بجنوب سيناء بمنطقة الممشى السياحي في منطقة اللايت هاوس light house على وجه التحديد وهو ليس بالشيء الجديد ولا قلق منها وأضاف زكريا في تصريحات صحفية اليوم أن النوع الذي تم رصده مساء أمس الأول يوم الثلاثاء ليس سمكة واحدة وإنما هو ثلاث سمكات صغيرة من نوع قرش الشعاب الرمادي grey reef shark وهو من الأنواع المسالمة التي لا تهاجم الإنسان ولكن لا يؤمن سلوكه في حالة شعوره بالخطر أو التهديد.
ظهور أسماك القرش في البحر الأحمر
وتابع رئيس علوم البحار أن هناك بروتوكولا دوليا يتم إتباعه في حالة ظهور أسماك القرش في أي منطقة وهو تعليق الأنشطة البحرية سواء سباحة أو غوص أو صيد بالمنطقة كذلك إخلاء الشاطئ من السائحين والمواطنين كإجراء احترازي لمنع حدوث أية مواجهات أو احتكاكات لحين الانتهاء من تقييم الوضع ورصد أو التعرف على نوع السمكة ثم يتم بعدها - في حالة ثبوت عدم خطورة النوع - فتح الشواطئ بطريقة طبيعية وهو ما تم اليوم الخميس.
وأضاف أنه من المعروف أن سلوك أسماك القرش عامة غير متحكم فيه ويخضع لأسباب عديدة - خاصة في حالة شعور القرش بالخطر أو التهديد. وقد ظهرت اليوم الخميس بعض أسماك القرش الصغيرة في شباك أحد الصيادين الهواة بمدينة الطور وهي من ذات النوع ولكن أحجامها أصغر.
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