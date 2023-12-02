السبت 02 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

محمد عبد الوهاب عضوا في لجنة مراجعة الجامعات الأجنبية واللجنة العامة لمعادلات علوم الحياة والطب

الدكتور محمد عبدالوهاب،
الدكتور محمد عبدالوهاب، فيتو

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات أصدر قرارا بضم الدكتور محمد عبدالوهاب الأستاذ بكلية طب المنصورة الى عضوية اللجنة المنبثقة من لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات للنظر في الموضوعات الخاصة بالجامعات الأجنبية التي لها فروع داخل جمهورية مصر العربية أو جامعات خارج مصر وتطلب اعتماد الدرجة الجامعية في مصر.

 
عاشور أصدر كذلك قرارا باستمرار عضوية "عبدالوهاب" في اللجنة العامة للمعادلات في علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات. 

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وكان وزير التعليم العالي قد أصدر قرارا بتشكيل لجنة جديدة منبثقة عن لجنة المعادلات في المجلس الأعلى للجامعات برئاسة د على الدين هلال وزير الشباب الأسبق وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وعضوية بعض السادة الأساتذة العلماء الاجلاء بالجامعات المصرية تختص هذه اللجنة بالنظر في كل الموضوعات الخاصة بالجامعات الأجنبية في مصر. 

 

جدير بالذكر أن الدكتور محمد عبدالوهاب هو المشرف على برنامج زراعة الكبد بجامعة المنصورة وحاليا يتراس الجمعية الدولية لجراحة الجهاز الهضمي والكبد كما أنه حصل مؤخرا على جائزة الرواد فى الطب من أكاديمية البحث العلمي.

 

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محمد أيمن عاشور أيمن عاشور وزير التعليم العالي محمد عبدالوهاب كلية طب المنصورة

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