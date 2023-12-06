الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

بتكلفة 257 مليون جنيه، تفاصيل إنشاء كوبري البلينا العلوي في سوهاج (صور)

كوبر البلنيا العلوي،فيتو
كوبر البلنيا العلوي،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لكوبر البلينا العلوي في سوهاج الذي يربط بين طريق مصر - أسوان الزراعى وطريق ترعة أم الطبول مارا أعلى ترعة نجع حمادى الغربية وشريط السكة الحديد.

كوبرى البلينا العلوى،فيتو

وبلغت التكلفة الإجمالية  لإنشاء كوبري البلينا العلوي 257 مليون جنيه، ويبلغ إجمالي طول الكوبرى 1834 مترا وعرض 22 مترا.

كوبري البلينا،فيتو 

ويضم الكوبرى 2 حارة بكل اتجاه، ويهدف المشروع إلى ربط شرق وغرب مدينة البلينا أعلى طريق القاهرة ـ أسوان الزراعي، والسكة الحديد، وترعة نجع حمادي الغربية.

كوبري البلينا 

يحتوي كوبرى البلينا العلوي على عدة مطالع ومنازل لتسهيل الحركة المرورية بعرض 7.5 متر، ويتكون الكوبرى من 54 فتحة خرسانية، وعدد 6 فتحات معدنية.

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 ويساهم كوبري البلينا العلوي في خدمة أكثر من 600 مواطن بالبلينا بالإضافة مركز دار السلام بسوهاج وأبو تشت بقنا وبلغة نسبة التنفيذ للكوبرى بلغت 100% من إجمالى الأعمال الإنشائي.

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وزارة النقل كوبري البلينة العلوي مركز دار السلام بسوهاج أبوتشت بقنا طريق مصر اسوان الزراعي السكة الحديد

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