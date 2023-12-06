الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

استمرار تنفيذ محطة المتحف المصري الكبير ضمن الخط الرابع للمترو (صور)

محطةالمتحف المصري
محطةالمتحف المصري الكبير،فيتو

نشرت وزارة النقل عبر صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور تضمنت أعمال تنفيذ محطة المتحف المصري الكبير بالمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، ويضم مشروع خط المترو الرابع لمدينة 6 أكتوبر على 17 محطة (16 نفقية – 1 سطحية). 

محطة المتحف الصري الكبير،فيتو 
محطة المتحف الكبير،  فيتو

 وحسب خطة وزارة النقل فإن أعمال تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق تتضمن على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ من محطة الأشجار وحتي محطة الفسطاط بطول 19 كيلو متر وتضم المرحلة الأولى 17 محطة من الفسطاط وتنتهي بمحطة القاهرة بطول 23 كيلو متر و21 محطة.

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محطة المتحف الكبير،فيتو

ومن المخطط أن ينقل الخط الرابط نحو 2 مليون راكب يوميًا بعد اكتمال أعمال تنفيذ جميع المحطات بهدف الربط بين محافظتي القاهرة والجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

ويمتد مشروع الخط الرابع من المحطة التبادلية "حدائق الأشجار" غرب الطريق الدائري علي حدود مدينة 6 أكتوبر مرورًا بـ المتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ثم يمر أسفل النقل حتى المنيل ثم يمر مجددا أسفل النيل حتى الربط بالخط الأول للمترو (المرج - حلوان) في محطة الملك الصالح.

المرحلة الأولى تنتهي في 2024 والثانية في 2027 ويجري اختيار نوعية ومواصفات الحفارات بناء على عدد من النقاط أبرزها نوعية وتحليل التربة والذى بناء عليه يتم اختيار المواد المصنع منها الحفار.

ومن المقرر مد المرحلة الأولى من مشروع مترو الخط الرابع، جنوبًا لمسافة 4.5 كم سطحيا لخدمة  مدينة 6 أكتوبر جنوب طريق الواحات البحرية  والمنطقة السكنية هناك، حيث يبلغ طول المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو حوالي 19 كم.

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أعمال تنفيذ محطة حدائق الأهرام ضمن الخط الرابع لمترو الأنفاق (صور)

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