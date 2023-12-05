الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

خطوات استخدام البوابات الإلكترونية لمحطات السكة الحديد (فيديو)

البوبات الالكترونية،فيتو
البوبات الالكترونية،فيتو

قامت هيئة السكة الحديد بعمل تطوير شامل للمحطات القطارات بمختلف المحافظات، تضمنت علمية التطوير إنشاء بوابات الالكترونية على مداخل ومخارج محطات القطار بما يضمن عدم دخول المحطات بدون تذاكر بهدف الحفاظ على موارد الهيئة وعدم تعرض الراكب للغرامة الفورية في حالة عدم وجود تذكرة للقطار.

تستعرض "فيتو" من خلال الفيديو طريقة استخدام البوابات الالكترونية بمحطات السكة الحديد 

خطوات استخدام البوابات الالكترونية لمحطات القطارات 

١- الحصول على تذكرة السفر قبل دخول المحطة.
٢- وضع التذكرة بالمكان المخصص بالماكينة.
٣- يوجد مكان مخصص للتذاكر وآخر للكروت.
٤ - لا يسمح إلا بمرور فرد واحد.
ه - لا يمكن الدخول والخروج من الأبواب إلا باستخدام التذكرة أو الإشتراك.
٦- الدخول بعد فتح الأبواب.

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وطالبت السكك الحديد الركاب بالاحتفاظ بتذاكر القطارات حتى نهاية الرحلة وذلك لتفادي توقيع غرامة على الراكب حال عدم احتفاظه بالتذكرة أو التخلص منها قبل نهاية رحلته. 

ناشدت الهيئة الركاب الاحتفاظ بالتذكرة حتى محطة الوصول حتى يتم السماح لهم بالمرور من خلال البوابات الإلكترونية أو بعد اطلاع الكمسارية المتواجدة بأبواب المحطات على تذكرة السفر سواء للدخول أو الخروج من المحطات وذلك لحين الانتهاء من تركيب البوابات الإلكترونية بباقي المحطات تجنبًا لدفع الغرامة وذلك حفاظا على موارد الهيئة.

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السكة الحديد: حجز تذاكر القطارات من خلال منافذ فوري بالرقم القومي

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