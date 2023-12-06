غرفة الطباعة والتغليف تشارك في المعرض الدولي Pacprocess

أعلنت غرفة صناعة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات مشاركتها في المعرض الدولي Pacprocess 2023 كشريك إستراتيجي وذلك من 12 ديسمبر إلى 14 ديسمبر 2023، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، في إطار خطة الغرفة للتواجد في كافة المعارض والمؤتمرات ذات الصلة بالقطاع.

صناعة الطباعة والتغليف

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف أنها تسعى إلي مساندة الشركات في بناء علاقات تجارية مع الشركات العارضة والتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعات التعبئة والتغليف وسط تطور هائل في آليات هذه الصناعة.

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وأكد المهندس نديم إلياس رئيس غرفة الطباعة والتغليف، تقديم الدعم الكامل والتسهيلات الإجرائية للاشتراك في معرض Processor وذلك ضمن رؤية الغرفة للتواجد ضمن الفعاليات التي تساهم في زيادة نشاط قطاع الطباعة والتغليف في مصر وتطوير هذه الصناعة ومعرفة احدث التكنولوجيا الحديثة في العالم.

وأكد المهندس نديم إلياس، أنّ Pacprocess يعتبر فرصة جيدة جدا لتنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات الأعضاء وزوار المعرض والشركات المشاركة مما سيكون له انعكاسات إيجابية مباشرة على الشركات الأعضاء بغرفة الطباعة.

وعلي جانب آخر شاركت غرفة صناعات الطباعة والتغليف، باتحاد الصناعات، مؤخرا في قافلة مساعدات لدعم أهلنا في قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع بنك الطعام المصري، وانطلقت مساعدات غرفة الطباعة اليوم السبت 4 نوفمبر 2023 إلى معبر رفح تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة

وأكدت غرفة صناعة الطباعة والتغليف، أن قافلة المساعدات تأتي في إطار الدور المجتمعي للغرفة ودعمًا للقضية الفلسطينية وتخفيف الأعباء بقدر الإمكان عن أهل غزة، وتضم القافلة مساعدات غذائية.

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وأعلنت غرفة صناعات الطباعة والتغليف وقوف الغرفة بكامل أعضائها لدعم الأشقاء في فلسطين، وعدم ادخار الجهد لتقديم المساعدات خلال الفترة القادمة.

صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق

وأضاف إلياس أن إجمالي صادرات قطاعات الطباعة والتغليف والورق في عام 2022، سجلت 1.063 مليار دولار بنسبة نمو قدرها 8% مقابل 987.8 مليون دولار خلال عام 2021، كما أنه يساهم بـ 2 مليار دولار صادرات غير مباشرة، لافتا إلى أن قطاع الطباعة والتغليف يقوم بتصدير قرابة 10% من إجمالي صادرات مصر بصورة غير مباشرة باعتباره أحد العناصر الأساسية لبيع اى سلعة او منتج، كما أوضحنا سابقا أنه لايمكن بيع أو تصدير أي منتج دون تغليفه.