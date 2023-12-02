رئيس جامعة الوادي الجديد يوجه بترشيد الإنفاق في الطباعة

عقد مجلس جامعة الوادي الجديد برئاسة الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس الجامعة، جلسته الدورية بقاعة المجلس، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية، واستعراض المستجدات والموضوعات المعروضة على المجلس، وذلك بحضور السادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأعضاء المجلس من الخارج.

وخلال الاجتماع أشاد رئيس الجامعة بمهرجان الأنشطة الأول نوفمبر 2023، والذي نظمته الإدارة المركزية لرعاية الطلاب بالجامعة بمشاركة كليات الجامعة تحت شعار نحو الجمهورية الجديدة، وذلك بمقر كلية التربية.

Advertisements

ووجه طنطاوي، بضرورة إنتظام المحاضرات وتواجد أعضاء هيئة التدريس والالتزام بالجدول الدراسي حتى نهاية الفصل الدراسى الحالي وضرورة التزام السادة أعضاء هيئة التدريس بتقديم اعتذار مسبب لرئيس القسم وإخطار إدارة الكلية في حالة الاعتذار عن محاضرة علي أن يتم ذلك قبل موعد المحاضرة بفترة كافية وعلى إدارة الكلية متابعة تنفيذ ذلك.



كما وجه رئيس الجامعة أعضاء مجلس الجامعة بضرورة متابعة ترشيد الإنفاق وترشيد الطباعة واستخدام الاحبار وتقليل استهلاك الأوراق المستخدمة في المكاتبات الإدارية بهدف تقليل الهدر في الموارد وخفض معدل استهلاك الأوراق والتكلفة المصاحبة لها.

وأشار رئيس الجامعة إلى ضرورة الزيادة فى تفعيل البدائل والخدمات الإلكترونية والسياسات الرشيدة التي تخدم أهداف الجامعة الرئيسية والتي يتوقع من جميع منتسبى الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين التكاتف للعمل بها وذلك تحقيقًا لأقصى استفادة ممكنة ومواجهة أي تداعيات تمر بها البلاد، مؤكداُ سيادته أن كل ما تملكه الجامعة من موارد هو مال عام وأنه ينبغي على الجميع الحفاظ عليه.



وبين رئيس جامعة الوادي الجديد، أن الحد من الطباعة واستهلاك الأوراق يهدف إلى الحد من النفايات والحفاظ على البيئة ليكون جزءًا من ثقافة العاملين بالجامعة لتنعكس على سلوكهم الاستهلاكي وممارستهم الصديقة للبيئة في حياتهم بشكل عام وتعزيزًا لتنمية سلوك الرقابة الذاتية لدي العاملين بالجامعة وجزءًا من مكافحة الفساد الإداري.

ثم شرع المجلس في مناقشة جدول أعماله والذى تضمن مناقشة موعد انعقاد الامتحانات العملية والنظرية بالكليات وتعيين عدد من السادة المدرسين بكليات الجامعة (المدرسين المساعدين الذين حصلوا علي درجة الدكتوراه)، ومنح عدد من الدرجات العلمية (الماجستير والدكتوراه) في كليات الجامعة المختلفة، وكذلك منح درجات البكالوريوس والليسانس للطلاب الناجحين في دور نوفمبر 2023م.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ