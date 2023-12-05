الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ملفات وحوارات

أخبار الفن اليوم: وفاة ناهد فريد شوقي.. وطرح الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون

ناهد فريد شوقي، فيتو
ناهد فريد شوقي، فيتو

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

 

وجاءت أهم الأخبار كالتالي: 

 

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي عن 73 عاما

 

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

 

بعد وفاتها، لماذا حذرت ناهد فريد شوقي المنتجين من التعامل مع أحمد الفيشاوي

 

 رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

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صبا مبارك تنشر الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون وتعلن موعد عرضه (فيديو)

 

نشرت الفنانة صبا مبارك الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

 

ظافر العابدين متعدد العلاقات في فيلم أنف وثلاث عيون

 

 طرحت الفنانة صبا مبارك الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون والذي من المقرر عرضه للمرة الأولى غدا 6 ديسمبر ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالسعودي…

 

نفاد 50 % من تذاكر حفل تامر عاشور في نهاية ديسمبر

 

يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا، ليجدد نشاطه الفني، وذلك على أرض أحد المولات الكبرى يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري.

 

 

موعد حفل عمرو دياب في السعودية

 

يحيي الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية بالرياض، وذلك يوم 14 ديسمبر الجاري، ليجدد نشاطه الفني بعد إحيائه مؤخرا حفلا في دبي.

 


وائل كفوري يحيي حفل ليلة رأس السنة في بيروت

 

يحيي الفنان اللبناني حفل رأس السنة الجديدة 2024 في العاصمة الللبنانية بيروت.

 

 

أمير عيد: أمريكا دمرت العراق وشعبه بحجة النووي.. واكتشفنا أنها كانت أوهام

 

 

قال الفنان أمير عيد: إن أمريكا احتلت العراق بحجة وجود سلاح نووي ودمروها بأكملها واكتشفنا أنها كانت مجرد أوهام.

 


 

 

 

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