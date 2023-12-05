أخبار الفن اليوم: وفاة ناهد فريد شوقي.. وطرح الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي عن عمر ناهز الـ 73 عاما.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

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نشرت الفنانة صبا مبارك الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

طرحت الفنانة صبا مبارك الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون والذي من المقرر عرضه للمرة الأولى غدا 6 ديسمبر ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر بالسعودي…

يحيي الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا كبيرا، ليجدد نشاطه الفني، وذلك على أرض أحد المولات الكبرى يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر الجاري.

يحيي الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية بالرياض، وذلك يوم 14 ديسمبر الجاري، ليجدد نشاطه الفني بعد إحيائه مؤخرا حفلا في دبي.

يحيي الفنان اللبناني حفل رأس السنة الجديدة 2024 في العاصمة الللبنانية بيروت.

قال الفنان أمير عيد: إن أمريكا احتلت العراق بحجة وجود سلاح نووي ودمروها بأكملها واكتشفنا أنها كانت مجرد أوهام.



