الخميس 30 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني الأول في لندن بحضور والدها

عمرو دياب وابنته،
عمرو دياب وابنته، فيتو

احتفلت كنزي عمرو دياب ابنة الفنان عمرو دياب بافتتاح معرضها الفني الأول في لندن والذي يحمل عنوان “يوميات حياتي” أمس الأربعاء.

كنزي عمرو دياب تفتتح معرضها الفني الأول في لندن 

وحرص الفنان عمرو دياب علي حضور معرض “كنزي”  الفني الأول في لندن، كنوع من الدعم لها في تلك الخطوة، وصديقتها كريستينا، وحضر أيضا شقيقها عبدالله، وشقيقتها جني.

أغاني عمرو دياب الجديدة 

وكان عمرو دياب قرر تأجيل طرح أغاني جديدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، لكنه تعاون مع عدد من صناع الموسيقى في أغاني جديدة من المقرر طرحها قريبًا ومن أبرزهم الشاعر محمد يحيى ومصطفى حدوتة والموزع الموسيقي عادل حقي.

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دعم عمرو دياب لـ غزة 

كما كان الفنان عمرو دياب قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.

ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

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