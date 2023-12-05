بعد وفاتها، لماذا حذرت ناهد فريد شوقي المنتجين من التعامل مع أحمد الفيشاوي

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.

تفاصيل أزمة المنتجة ناهد فريد شوقي مع أحمد الفيشاوي

في عام2022، نشبت أزمة بين المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي والفنان أحمد الفيشاوي، ووصل الأمر إلى تحذير الأولي لشركات الإنتاج التعامل معه بسبب إخلاله بالتعاقد معها، وحصلت وقتها على حكم قضائي بالحجز عن أحدٍ أفلام أحمد الفيشاوي وهو فيلم رهبة.

وفي شهر أكتوبر من العام الماضي، أصدرت المنتجة ناهد فريد شوقي بيانا صحفيا حذرت خلاله شركات الإنتاج بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات "أجر" الفنان أحمد الفيشاوي تحت يد أي من تلك الشركات حال التعاقد معه، وذلك نفاذًا للحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة وذلك بحجز ما للمدين لدى الغير بما يعني عدم سداد الشركات أي من دفعات التعاقد.

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وجاء البيان كالتالي: "حرصا من المنتجة ناهد فريد شوقي على علاقتها بالزملاء من منتجي الأعمال الفنية ودرءً لعدم تعطيل أي عمل فني، وبعد اضطرار المنتجة لمقاضاة شركة الجذور، تحذر المنتجة ناهد فريد شوقي السادة منتجي الأعمال الفنية بأنه سيتم الحجز على أي مستحقات "أجر" الفنان أحمد الفيشاوي تحت يد أي من تلك الشركات حال التعاقد معه، وذلك نفاذًا للحكم النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية الصادر في الدعوى رقم 1294 لسنة 2017 مدني كلي الجيزة وذلك بحجز ما للمدين لدى الغير بما يعني عدم سداد الشركات أي من دفعات التعاقد.

وأضافت: وتنبه على الشركات بأنه في حال سداد أي من الدفعات أو إخفاء أي أوراق أو صورتها على خلاف الحقيقة سواء بشأن حقيقة أجر الفنان المذكور أو مواعيد استحقاقها، ستكون الشركات ملتزمة بسداد المديونية محل الحكم المشار إليه للمنتجة، فضلًا عن التعويضات المناسبة والتنفيذ على الشركات عملًا بنص المادة 343 من قانون المرافعات التي نصت على "إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه ايداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة، ويجب في جميع الأحوال إلزام المحجوز لديه بمصاريف الدعوى والتعويضات المترتبة على تقصيره أو تأخيره".

ناهد فريد شوقي تطالب نقابة المهن التمثيلية بإحالة أحمد الفيشاوي للجنة التأديب

وقد وجهت المنتجة ناهد فريد شوقي في عام 2022، إنذارًا إلى نقابة المهن التمثيلية يقضي بوجوب تنفيذ قرار النقابة السابق بإحالة أحمد الفيشاوي للجنة التأديب وإيقافه عن العمل، بعد ثبوت إخلاله بالتعاقد مع المنتجة ناهد شوقي، والذي صدر فيه حكمًا نهائيًا سنة 2017.

وأرفقت المنتجة ناهد فريد شوقي في الإنذار صورة من قرار النقابة الذي صدر مسبقًا حول إحالة أحمد الفيشاوي إلى لجنة تأديب في حال لم يكمل مشاهده بفيلم "اللعبة الأمريكاني"، والذي يستوجب على النقابة تنفيذ هذ القرار.

وأشارت ناهد في الإنذار إلى أن النقابة سبق وأصدرت قرارًا بإيقاف إحدى الممثلات عن العمل لحين سداد مستحقات منتج أحد الأعمال.

كما أرسلت المنتجة ناهد إنذار آخر لعدة جهات، منها الشركة المنتجة لفيلم "رهبة" الذي بدأ أحمد الفيشاوي تصويره مؤخرًا، والرقابة على المصنفات، ورئيس اتحاد النقابات الفنية، بعدم إصدار فوتشر عن فيلم رهبة أو أي فيلم آخر يكون أحمد الفيشاوي ممثلًا به.