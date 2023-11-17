الجمعة 17 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ناهد السباعي تحتفل بمرور 22 عامًا على حديث الصباح والمساء

حديث الصباح والمساء،
حديث الصباح والمساء، فيتو

احتفلت الفنانة ناهد السباعي بمرور 22 عاما على عرض مسلسل حديث الصباح والمساء، بصورة نادرة من كواليس تصوير المسلسل بحضور والدتها منتجة المسلسل ناهد فريد شوقي.

وكتبت ناهد السباعي عبر حسابها على إنستجرام: احتفالًا بمرور 22 سنة على حديث الصباح والمساء إنتاج المبدعة العظيمة القمر ناهد فريد شوقي، بحب أوي علاقة ماما وأستاذة عبلة كامل، وبحب أوي شغلهم مع بعض حديث الصباح والمساء، وهستريا ولن أعيش في جلباب أبي.

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ويتناول مسلسل حديث الصباح والمساء تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال 3 شخصيات وتفرع أبنائها وأحفادها، وتتابع صراعاتهم وأدوارهم الاجتماعية وعلاقتهم الإنسانية ومواقفهم المختلفة تجاه الحياة والوطن من خلال التأثيرات المباشرة للمصالح الاقتصادية على العلاقات بين الشخصيات وأصول هذه الشجرات الثلاث.

وشارك بمسلسل حديث الصباح والمساء العديد من الفنانين منهم ليلى علوي، عبلة كامل، أحمد زاهر، منة شلبي، دلال عبد العزيز، أحمد خليل، أميرة العايدي، شادي الدالي، محمد أحمد ماهر، سيف الله، أحمد ماهر، سوسن بدر، محمد نجاتي، توفيق عبد الحميد، محمود الجندي، أحمد رزق، محمد السبع، سامي العدل، نيللي كريم، مها أحمد، محيي الدين عبد المحسن، خالد النبوي،  أحمد الفيشاوي، عايدة غنيم، إبراهيم يسري، علا غانم، ريهام عبد الغفور، طارق لطفي، سلوى خطاب، مجدي كامل، أشرف  زكي، حنان مطاوع، مروة عبد المنعم، أحمد صيام، والمسلسل من تأليف نجيب محفوظ وسيناريو وحوار ومعالجة محسن زايد، وإخراج أحمد صقر.

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الفنانة ناهد السباعي حديث الصباح والمساء توفيق عبد الحميد خالد النبوى حنان مطاوع دلال عبد العزيز سلوى خطاب سيناريو وحوار

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