وائل كفوري يحيي حفل ليلة رأس السنة في بيروت

وائل كفوري، يحيي الفنان اللبناني حفل رأس السنة الجديدة 2024 في العاصمة الللبنانية بيروت.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا، ويشدو وائل كفوري خلاله بباقة من أجمل أغنياته.

موسم الرياض

وكان الفنان اللبناني وائل كفوري، شارك مؤخرا في إحياء حفل في المملكة العربية السعودية مع إليسا على مسرح محمد عبده، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتفاعل الجمهور مع وائل كفوري أثناء غنائه لأغنية ليل ورعد، وذلك خلال حفله الغنائي مع إليسا في السعودية.

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