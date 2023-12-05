موعد حفل عمرو دياب في السعودية
يحيي الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا كبيرا في المملكة العربية السعودية بالرياض، وذلك يوم 14 ديسمبر الجاري، ليجدد نشاطه الفني بعد إحيائه مؤخرا حفلا في دبي.
حفل عمرو دياب
ومن المفترض أن يقدم عمرو دياب خلال حفله بالمملكة العربية السعودية، باقة من أبرز أغانيه والتي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح.
أغاني عمرو دياب الجديدة
وكان عمرو دياب قرر تأجيل طرح أغاني جديدة تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، لكنه تعاون مع عدد من صناع الموسيقى في أغاني جديدة من المقرر طرحها قريبًا ومن أبرزهم الشاعر محمد يحيى ومصطفى حدوتة والموزع الموسيقي عادل حقي.
دعم عمرو دياب لـ غزة
كما كان الفنان عمرو دياب قرر في وقت سابق التبرع بخمسة ملايين جنيه لصالح مؤسسة الهلال الأحمر المصري في إطار مساعيها لدعم الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة.
ووجه الفنان عمرو دياب شكره لجميع المتطوعين والعاملين في كافة المبادرات الإنسانية على مدار الساعة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
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