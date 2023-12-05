الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

صبا مبارك تنشر الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون وتعلن موعد عرضه (فيديو)

صبا مبارك،فيتو
صبا مبارك،فيتو

نشرت الفنانة صبا مبارك الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاثة عيون، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات الشهير “انستجرام”.

 

فيلم أنف وثلاث عيون 

وعلقت:"الإعلان التشويقي لفيلم أنف وثلاث عيون عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وعرضه العالمي الأول في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يوم الأربعاء 6 ديسمبر"

 

أبطال الفيلم

فيلم أنف وثلاث عيون من بطولة النجوم ظافر العابدين وصبا مبارك وسلمى أبو ضيف، بالإضافة إلى عدد من النجوم مثل جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، الطفل سليم مصطفى، وظهور خاص للنجمة دينا الشربيني كضيفة شرف الفيلم.

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ويعتبر فيلم أنف وثلاث عيون معالجة سينمائية مُعاصرة لرواية الأديب الكبير إحسان عبد القدوس، والتي تم تقديمها في فيلم سينمائي عام ١٩٧٢، حيث ستدور أحداث الفيلم حول د. هاشم جراح التجميل، ذائع الصيت، والذي انتصفت أربعينيات عمره دون القدرة على الالتزام بعلاقة عاطفية لمدة طويلة، وعلى مر السنوات اقترب جدًا من فتاتين، لكنه وجد ما يكفيه من أسباب للابتعاد عنهما. أما الآن فهو غير قادر على مقاومة الفتاة الثالثة روبا، رغم أنها تصغره بخمسة وعشرين عامًا.  

النسخة القديمة من فيلم أنف وثلاثة عيون

أما فيلم أنف وثلاث عيون الذي تم إنتاجه عام ١٩٧٢ فتدور أحداثه حول الدكتور هاشم وعلاقاته النسائية، حيث يتعرف على العديد من النساء، ومنهم أمينة التي تقع في غرامه، وبعد طلاقها تحاول العودة إليه، لكنه يكون قد وقع في غرام الشابة الصغيرة نجوى، ويطرد هاشم أمينة من شقته حفاظًا على سمعته، ويحاول الدكتور هاشم البحث عن علاقة جديدة بعد فشل العلاقات السابقة، ليتعرف على رحاب داخل إحدى البارات. 

فيلم أنف وثلاث عيون من ﺇﺧﺮاﺝ حسين كمال وﺗﺄﻟﻴﻒ إحسان عبد القدوس ومن بطولة ماجدة، ونجلاء فتحي، ومحمود ياسين وميرفت أمين وصلاح منصور وحمدي أحمد.

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احسان عبد القدوس انف وثلاث عيون الفنانة صبا مبارك فيلم انف وثلاثة عيون مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

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