الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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ثقافة وفنون

وفاة المنتجة ناهد فريد شوقي عن 73 عاما

ناهد فريد شوقي، فيتو
ناهد فريد شوقي، فيتو

رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر الجاري، المنتجة ناهد فريد شوقي، وذلك عن عمر يناهز الـ73 عاما.


ناهد فريد شوقي 


والمنتجة ناهد فريد شوقي من مواليد 25 ديسمبر 1950، وهي ابنة الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان، وأخت الفنانة رانيا فريد شوقي من والدها، وابنتها الفنانة ناهد السباعي من زوجها المخرج مدحت السباعي.


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