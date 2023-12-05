الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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محافظات

تفعيل نظام تخطيط موارد الجامعة ERP بالتعاون مع جامعة المنصورة

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

اجتمع اليوم الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، لبحث سبل تفعيل وتعميم  نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) داخل جامعة المنصورة الجديدة

 وجاء ذلك بحضور  عبد الله جاد أمين عام الجامعة، مع المهندس علاء هيبه من شركة إنطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات  المملوكة لجامعة المنصورة، وذلك لبحث سبل تفعيل وتعميم  نظام تخطيط موارد المؤسسة (ERP) داخل جامعة المنصورة الجديدة، وبحضور  مديري ادارات الجامعة، لمناقشة خطوات التنفيذ الفعلية للنظام. 

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و (ERP) هو نظام برمجي يساعد على إدارة اعمال الجامعة بالكامل، ويدعم الأتمتة والعمليات في جميع المجالات. 

ويعتبرنظامًا متكاملًا لتخطيط موارد الجامعة مبني على نظام (ERPNext) مفتوح المصدر، والذي يشتمل على العديد من النظم الفرعية التي تتيح للجامعة القيام بالعديد من العمليات في مختلف الأنشطة بما يشمل الحسابات، والمخازن، وخدمة العملاء، والمبيعات، والمشتريات، والموارد البشرية والمرتبات، وإدارة المشروعات، والدعم الفني، والأصول، والإنتاج، وغيرها من النظم الفرعية التي يمكن تفعيلها طبقًا لحاجة المؤسسة.

وتعمل جميع هذه النظم الفرعية بشكل متكامل ومتناغم لتحقيق متطلبات المؤسسة سواء على مستوى تخزين واسترجاع البيانات أو على مستوى إصدار المستندات لتسيير عمل المؤسسة أو إعداد التقارير عن مختلف الأنشطة لمتابعة أداء المؤسسة والعاملين بها إلى جانب تقديم المعلومات الداعمة لمتخذي القرار.

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