ضبط 535 ألف مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بعين شمس

ضبطت الإدارة العامة لمباحث المصنفات، 535000 مطبوع تجارى بدون تفويض بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بعين شمس.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة) بطباعة العديد من المطبوعات التجارية "عبوات كرتونية ونشرات دوائية" تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية التابعة لشركات محلية وعالمية بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية وتصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

Advertisements



وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم ضبط (المدير المسئول) بالمطبعة المُشار إليها، وتم ضبط (535000 مطبوع تجارى لعبوات كرتونية ونشرات دوائية تحت التجهيز خاصة بالعديد من المنتجات الدوائية على النحو المشار إليه بدون تفويض "بالمخالفة للقانون").

وبمواجهته أقر بارتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع مالك المطبعة بقصد تحقيق الربح المادى، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ