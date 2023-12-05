ضبط 63 قضية سلاح ناري و21 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط (صور)

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 63 قضية سلاح نارى و21 قضية مخدرات فى محافظات أسيوط - أسوان - دمياط.



مديرية أمن أسيوط

ضبط (63) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 28 بندقية خرطوش- طبنجة- 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (63 متهما لـ 46 منهم معلومات جنائية")



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وضبط (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,230 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 960 جراما - كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14 متهما لـ 11 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (520) حكما قضائيا متنوعا.



مديرية أمن أسوان

ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الشابو- 3 فرد محلى وطلقة) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (838) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى- بندقية خرطوش- بندقية آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

