الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

ضبط 63 قضية سلاح ناري و21 قضية مخدرات في أسيوط وأسوان ودمياط (صور)

أسلحة نارية،فيتو
أسلحة نارية،فيتو

 شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط – أسوان- دمياط)، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

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 وأسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 63 قضية سلاح نارى و21 قضية مخدرات  فى محافظات أسيوط - أسوان - دمياط.


مديرية أمن أسيوط
 ضبط  (63) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (18 بندقية آلية- 28 بندقية خرطوش- طبنجة- 27 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (63 متهما لـ 46 منهم معلومات جنائية")
 

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وضبط (13) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 1,230 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت 960 جراما - كمية لمخدر الشابو - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (14 متهما لـ 11 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (520) حكما قضائيا متنوعا.


مديرية أمن أسوان 

 ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 7,750 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين –كمية لمخدر الشابو- 3 فرد محلى وطلقة) بحوزة (4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ  (838) حكما قضائيا متنوعا.

مديرية أمن دمياط

 ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 8,500 كيلو جرام – كمية لمخدر البانجو وزنت 6,500 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين - 2 فرد محلى- بندقية خرطوش- بندقية آلية- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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