ألاعيب النصب والاحتيال على المواطنين لا تنتهي.. مستريح الألبان والأجهزة الكهربائية والتعويضية الأبرز.. وخبير قانوني يكشف مصير الجناة والأموال المستولى عليها

تواصل أجهزة الأمن ملاحقة مرتكبي جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم، وكلما كشفت أجهزة الأمن بعض ممارسي النصب على المواطنين يسقط آخريون في أفخاج أوهام المكسب والثراء السريع.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز ألاعيب النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بـ مشروعات وهمية وأرباح خيالية.



فنى تمريض وزوجته يستوليان على ملايين المواطنين فى المنوفية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن "المنوفية – مطروح" عن ضبط (فنى تمريض، وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة سرس الليان بالمنوفية) لقيامهما بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,605,000 مليون جنيه) مـن بعض المواطنين بمحافظة المنوفية بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة وشراء الأجهزة الطبية مقابل أرباح مالية، والتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.



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مستريح الأجهزة الكهربائية فى مطروح

وتم ضبط (مالك محل أجهزة كهربائية - مقيم بمحافظة مطروح) لقيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (2,500,000 مليون جنيه) من بعض المواطنين بمحافظة مطروح بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأجهزة الكهربائية مقابل أرباح مالية، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم النصب والإاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية.

سقوط مستريح الألبان والأجهزة التعويضية فى الغربية

كما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (حاصل على ليسانس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا بالغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الأدوية الطبية وألبان الأطفال والأجهزة التعويضية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.



وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وتمكنه من الإستيلاء على مبلغ (4,350,000 مليون جنيه) مـن المبلغين، وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



مشرف معمارى يستولى على أموال راغبى السفر للخارج بـ إمبابة

تلقى قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من (مشرف معمارى- مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق) وبرفقته 10 أشخاص بقيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) بالإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (42 جواز سفر- مبلغ مالى) من بينهم جوازات سفر الـمُبلغين.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلًا طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



غسل 2.4 مليون جنيه حصيلة تهرب من سداد مديونية لصالح الدولة

وفى سياق آخر قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (مدير وشريك بشركة للتجارة والتوريدات- مقيم بمحافظة الجيزة) لإمتناعه عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات، مما مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - شراء السيارات والدراجات النارية - تأسيس الشركات).

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ ( 2,5 مليون جنيه )و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة النصب على المواطنين

من جانبه قال خبير قانونى، تنص المادة 336 من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

استغلال ظروف الناس

وذكر الخبير القانونى، ونصت المادة 339 من قانون العقوبات على أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة.

وتنص المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

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