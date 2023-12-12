خبير: توقعات بتحسن اقتصادي بالنصف الثاني من 2024 لهذه الأسباب

أيام قليلة وينتهي عام ٢٠٢٣ الذي كان مليئًا بالأحداث المؤثرة في اقتصاديات الدول وخاصة دول العالم النامي، فهل تستمر التداعيات الاقتصادية خلال عام 2024، أم يشهد العام الجديد تحسنًا ملحوظًا؟

نعول كثيرًا على تحسن اقتصادي مؤثر في النصف الثاني من العام 2024 على أقرب تقدير

قال رامي زهدي، خبير الشؤون الاقتصادية الأفريقية إنه رغم ضبابية الظروف خاصة مع توقعات بمزيد من الحروب والصراعات سواء في آسيا أو أفريقيا أو حتي أوروبا مما ينذر بتحديات أصعب، لكن نعول كثيرا علي تحسن اقتصادي مؤثر في النصف الثاني من العام 2024 علي أقرب تقدير.

توقعات بأن يشهد 2024 تحول إفريقيا من أداة تفاوض إلى طرف تفاوضي أصيل ومؤثر

وتابع: قد يشهد العام 2024 بداية حقيقية لدمج الاقتصاد الإفريقي في الاقتصاد العالمي وتحول إفريقيا من أداة تفاوض إلى طرف تفاوضي أصيل ومؤثر، حيث تسعى دول القارة الإفريقية خلال الأعوام القادمة إلى التعامل مع العالم بما تمتلك لا بما تحتاج.

Advertisements

انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين في سبتمبر 2023

وأوضح أنه في عام 2023 تحديدًا سبتمبر منه، شهد رسميًا انضمام الإتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين، خلال قمة المجموعة بالهند، ليجاور الاتحاد الإفريقي نظيره الأوروبي في عضوية المجموعة، التي بالفعل إحدى الدول الإفريقية وهي جنوب إفريقيا عضو فيها، وتتحول مجموعة العشرين إلى مجموعة الواحد والعشرين.

رامي زهدي، خبير الشؤون الاقتصادية الأفريقية، فيتو

أبناء القارة الإفريقية يطمحون للخروج من دائرة الفقر المدقع

وأشار إلى أن أبناء القارة الإفريقية يطمحون للخروج من دائرة الفقر المدقع والقارة الأفقر على الإطلاق إلى مبادئ للحياة الكريمة يحظي بها أكبر عدد ممكن من سكان القارة.

سقوط أي من القوى الكبرى أو تعثرها يصيب جهود القارة الإفريقية للصمود في مقتل

وتابع: أنه من الأمور الخطيرة في العام 2024 أن أي سقوط لأي من القوى الكبرى أو تعثرها يصيب جهود القارة الإفريقية للصمود في مقتل، خاصة دول الارتباط الاقتصادي الوثيق بالقارة الإفريقية مثل الصين، الولايات المتحدة، دول الاتحاد الأوروبي خاصة فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وبالتأكيد روسيا.

العالم يواجه مخاطر عدم قدرة الدول أو البنوك المركزية على الحد من نسب التضخم المرتفعة جدًا

وأشار إلى أن العالم يواجه مخاطر عدم قدرة الدول أو البنوك المركزية خصوصًا البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، على الحد من نسب التضخم المرتفعة جدًا، حيث ظلت الآليات التي اعتمدتها هذه البنوك برفع أسعار الفائدة آليات صعبة وسلاح يحمل أكثر من حد للخطورة مما قد يشير إلى مزيد من التعثر للاقتصاديات العالمية الكبرى، وبالتالي يصاب العالم أجمع بمزيد من الكساد والتضخم.

استمرار الإنفاق العسكري بالتزامن مع الحروب والصراعات

وقال إنه من الأمور الصعبة المتوقع استمرارها في العام 2024 هو استمرار الإنفاق العسكري بالتزامن مع استمرار الحروب والصراعات، وبالتأكيد الإنفاق العسكري والأمني ومواجهة الإرهاب يسحب كل ذلك من أرصدة الدول وموازنتها المعدة للمشروعات والتنمية وهي أساس لجذب الاستثمارات سواء المحلية او الخارجية.