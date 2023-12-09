الاقتصاد المصرى يقاوم أزمات عالمية، خفض التصنيف الائتمانى للوكالات «الأبرز»

الاقتصاد المصرى، يحتاج الاقتصاد المصري إلى خفض معدلات الدين والعجز للناتج المحلي، والحفاظ على تسجيل فائض أولي بشكل مستدام، بالإضافة إلى احتياج الاقتصاد إلى إصلاحات هيكلية تعزز النمو الاقتصادي من خلال إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية الشاملة.

هل وكالات التصنيف الائتمانية مازالت معتقدة أن هناك مشكلة بالاقتصاد المصري وأنه غير قادر على سداد ديونه ولا يملك السيولة الدولارية، وبه مخاطر ائتمانية عديدة؟ و ما هى معايير وكالات التصنيف الائتمانية التى على اساسها يتم التعامل مع الدول وتصنيفها ؟

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يمكن القول إنه نتيجة لتقارير وكالات التصنيف تم تخفيض درجة مصر ورغم المبررات اللي قالتها الوكلات، خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني لمصر من B3 إلى Caa1، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقالت إن ده بسبب حجم الضغوطات اللي بيواجها الاقتصاد المصري، وفي ظل أزمة العملة الأجنبية التي تهدد بتراجع قدرة البلد على تحمل الديون.

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وكالة موديز، فيتو

لماذا تم خفض التصنيف الائتماني لمصر ؟

أرجعت الوكالة قرار خفض التصنيف الائتماني لمصر إلى عدة أسباب أهمها استمرار نقص النقد الأجنبي في مواجهة زيادة مدفوعات خدمة الدين العام الخارجي خلال العامين المقبلين، وهى بطبيعه الحال نفس أساب وكالة فيتش لتخفيض تصنيف مصر الائتمانى، كما أنه وبعد شهرين من إعلان تصنيفهم للاقتصاد المصرى، قامت مصر بسداد ديون وفوائد والتزامات خارجية واحتياجات مصر من النقد الأجنبي بقيمة بلغت 17.8 مليار دولار خلال 10 شهور الماضية في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023.

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مؤشرات، فيتو

الاقتصاد المصرى يقاوم وسط الأزمات العالمية

واستطاع الاقتصاد المصرى زيادة الاحتياطي النقدي حيث زاد مرتين منذ إعلان وكالات التصنيف لقرارهم بخصوص مصر كما أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ليسجل نحو 35.173.1 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2023، للشهر الخامس عشر على التوالي، وفق بيان للبنك.

وفى آخر شهرين قامت نصر بشراء ذهب بـ 2.5 مليار دولار وزاد احتياطي الدهب لأكتر من 8 مليارات دولار في البنك المركزي، كما أن التصريحات الأخيرة من رئيسة الصندوق التى أكدت على الدعم الكبير لمصر في الفترة المقبلة واحتمال رفع قيمة القرض المصري من 3 إلى 6 مليارات دولار أمريكى.

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كريستالينا جورجيفيا، فيتو

ماذا قالت كريستالينا جورجيفيا على هامش مؤتمر قمة المناخ “ كوب 28 ” ؟

جدير بالذكر، كانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ، قد كشفت أنها عقدت اجتماعا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها مصر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، مؤكدة " دعم الصندوق لهذه الإصلاحات ".

وقالت جورجيفيا على هامش مؤتمر قمة المناخ ( كوب28 )، إن مصر قد قامت بإصلاحات عديدة للاقتصاد وهذا خلق كثيرا من الفرص للقطاع الخاص واستثماراته، بالإضافة إلى الدعم الحكومي الموجه للأطراف الأكثر حاجة، معقبة: "قد ناقشنا كيف يمكننا دعم هذا التوجه ".