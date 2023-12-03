مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق القطامية
لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين على طريق القطامية - العين السخنة.
مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق القطامية
كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق القطامية - العين السخنة وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.
وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكى وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
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