الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق القطامية

حادث تصادم بطريق
حادث تصادم بطريق القطامية, فيتو

لقى شخص مصرعه وأصيب آخر فى حادث تصادم سيارتين على طريق القطامية - العين السخنة.

مصرع وإصابة شخصين فى حادث تصادم بطريق القطامية 

 

كانت غرفة عمليات المرور تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم على  طريق القطامية - العين السخنة  وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

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وبالانتقال والفحص تبين مصرع شخص وإصابة آخر إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى ملاكى وتم نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى  فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

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غرفة عمليات المرور حادث تصادم طريق القطامية حادث تصادم سيارة حادث تصادم سيارة ميكروباص

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