الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

القضاء على 3 مهربين للمخدرات في الأردن

الجيش الأردني، فيتو
الجيش الأردني، فيتو

أعلن الجيش الأردني اليوم الثلاثاء، القضاء على ثلاثة مهربي مخدرات خلال إحباط محاولة تسلل وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة قادمة من الأراضي السورية.

مهربي المخدرات 

وحجزت قوات الأمن الأردنية 233 ألف حبة كبتاجون، و528 كف حشيش خلال عملية اشتباك مع مهربين، بحسب بيان رسمي.

وقال مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، إن مجموعة من المهربين حاولت عبور الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

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وأضاف المصدر أنه تم رصد هذه المجموعة من المهربين عبر المراقبة الأمامية، لتتحرك بعدها دوريات رد الفعل السريع الأردنية، لافتا إلى أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك بالرماية المباشرة على المهربين.

ونقل الإعلام الأردني عن المصدر العسكري قوله، إن العملية تمت بالتنسيق بين حرس الحدود وإدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية.

ونقل الإعلام الأردني عن المصدر العسكري أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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