أردوغان: قتل الأطفال والنساء في غزة جريمة يجب محاسبة إسرائيل عليها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، اليوم الثلاثاء، خلال قمة قادة مجلس التعاون الخليجي في الدوحة، أن علاقة تركيا مع الدول الخليجية تتطور يوما بعد يوم.

وأعرب أردوغان، عن رغبته وأمله في أن تكون الهدنة في غزة دائمة ولكن ذلك لم يحدث للأسف، مؤكدًا أن قتل الأطفال والنساء جريمة حرب وجريمة انسانية ويجب أن تحاسب إسرائيل على هذه الأفعال.

وقال أردوغان إن الهدف الأساسي هو الوصول الى دولة فلسطين ذات الاستقلال والسيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقبل وقت سابق كشفت وسائل إعلام سعودية بأن الأحداث الدامية في قطاع غزة هى الملف الأبرز الذي سيطرح اليوم، الثلاثاء، في اجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ 44 المنعقدة بالعاصمة القطرية.

دول مجلس التعاون الخليجى

وأوضحت قناة الإخبارية السعودية أن البيان الختامي للقمة الخليجية سيحمل إدانة لحكومة الاحتلال الإسرائيلي ودعم مبادرة حل الدولتين.

ووصل ولي العهد السعودي إلى قطر على رأس وفد المملكة.

جاء ذلك بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ واستجابة للدعوة الموجهة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.

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وبحسب وكالة الأنباء القطرية، انعقدت بالدوحة اليوم،، الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي؛ في وقت عززت فيه دول المجلس الست من خططها للتكامل الاقتصادي والتجاري، باعتمادها مؤخرا الاتفاقية العامة لربط دول المجلس بمشروع السكة الحديدية المعروف اختصارا بـ قطار الخليج، وتحديد التاريخ المحدد لتنفيذه وتشغيله في ديسمبر 2030.

المشاركون في القمة الخليجية رقم 44

وغرد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد عبر منصة “إكس” مرحبا بالمشتركين في القمة الخليجية رقم 44، حيث قال: “أرحب بإخواني قادة وممثلي دول مجلس التعاون الشقيقة في بلدهم الثاني قطر اليوم للمشاركة في قمتنا الخليجية الـ44”.

تحديات كبيرة فى المنطقة

وأضاف أمير قطر، عبر صفحته الرسمية علي “إكس”، أن القمة الخليجية رقم 44 تنعقد في وقت تشهد فيه منطقتنا والعالم تحديات كبيرة.

وتابع تميم بن حمد: “يمكن لدولنا الخليجية أن تلعب فيها أدوارا تسهم في حلها والتخفيف من آثارها”.