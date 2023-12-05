الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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حوادث

العلمين والإسماعيلية والكريمات أبرزها، غلق 5 طرق رئيسية بسبب الشبورة المائية

شبورة مائية بالطرق،
شبورة مائية بالطرق، فيتو

قررت الادارة العامة للمرور اليوم الثلاثاء، غلق عدد من الطرق الرئيسية امام قائدى السيارات بسبب الشبورة المائية.

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كانت غرفة عمليات المرور تلقت اخطارا من الخدمات الميدانية بوجود شبورة مائية تعيق مستوى الرؤية امام قائدى السيارات وامر مساعد وزير الداخلية للمرور باغلاق الطرق لحين تحسين الاحوال الجوية.

 

وشملت الطرق: اسكندرية الصحراوى، محور روض الفرج، طريق الكريمات، طريق العلمين، الاسماعيلية الصحراوى.

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واهابت الادارة العامة للمرور، بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا علي سلامتهم

 

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اسكندرية الصحراوي محور روض الفرج طريق الكريمات طريق العلمين الاسماعيلية الصحراوي الشبورة المائية

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