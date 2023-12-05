عينت الإدارة العامة للمرور القاهرة، خدمات ميدانية بمحيط أعمال غلق محور عدلي منصور مع وضع العلامات الإرشادية والتي تستمر حتى يوم السبت المقبل.

تعيين خدمات مرورية بمحيط أعمال غلق محور عدلي منصور

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بالتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

الغلق الكلى لمحور عدلى منصور

وقال مصدر أمنى: إن تنفيذ الأعمال يستلزم الغلق الكلى لمحور عدلي منصور بالوصلة من ميدان الحرفيين وحتى محطة مترو عدلي منصور، وتحويل الحركة المرورية تجاه طريق القاهرة الإسماعيلية، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحًا "بعد منتصف الليل" حتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت الموافق 9 ديسمبر.

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وأضاف المصدر أن أعمال الغلق لتنفيذ الأعمال الخاصة بإنشاء محور حر موازٍ لطريق السويس فى المسافة من تقاطعه مع محور عدلي منصور حتى الطريق الدائري الأوسطي، مرورًا أعلى محور جوزيف تيتو.