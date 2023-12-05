فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

كشف تقرير نشره موقع "ديلي ميل" أن فيروسا نادرا أصاب شابا يبلغ من العمر 20 عاما بالمرض في بيرو.

وتوجه المريض (عامل بناء)، الذي لم يتم تحديد هويته، إلى المستشفى نتيجة معاناته من أعراض تشمل الحمى والقشعريرة وآلام في العضلات والمفاصل.. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تعافى من مرضه الذي وُصف بأنه مثل الملاريا وحمى الضنك.

إلا أن العلماء، الذين اكتشفوا العامل الممرض بعد أخذ عينة من دمه، حذروا من أن الفيروس ينتشر على الأرجح في غابة وسط بيرو، وفقا للتقرير.

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فيروس وريدي (phlebovirus)

وأكدوا أنه فيروس وريدي (phlebovirus) يمكن أن ينتشر عن طريق ذبابة الرمل أو البعوض أو القراد.

ونصحوا مسؤولي الصحة بمراقبة الفيروسات التي تسبب أعراضا تشبه أعراض الملاريا، حتى يتمكنوا من اكتشاف العدوى الناشئة وحماية الصحة العامة.

وتؤدي العدوى إلى ارتفاع في درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام في العضلات والتهاب السحايا.

وتعتبر حمى Rift Valley المرض الأكثر شهرة الذي يمكن أن يسببه الفيروس الوريدي.. ويمكن أن يعاني المرضى من حمى نزفية تهدد حياتهم، والتي تسبب نزيفا من الفم والعينين والأذنين، وكذلك الأعضاء الداخلية.

ثلاثة فيروسات وريدية

وإلى الآن، تم اكتشاف ثلاثة فيروسات وريدية فقط تسبب الحمى في بيرو.

واكتشف المريض في مستشفى De La Merced Chanchamayo وسط بيرو.. وتضمنت أعراضه الصداع والتعب والحساسية للضوء وفقدان الشهية. والتقط المسعفون عينة دم وأرسلوها للفحص المعملي.

وحلل العلماء في وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية في Lima العينة، واكتشفوا فيروس "كانديرو الوريدي".

ومع ذلك، أظهرت أجزاء من الفيروس اختلافات عن "كانديرو"، "لا يمكن تفسيرها بطفرة الفيروس"، ما يشير إلى إصابة الرجل بفيروس جديد.

وأشار التحليل إلى أن العامل الممرض قد تم تشكيله من خلال إعادة هيكلة "فيروس كانديرو" بسلالة جديدة من فيروس Echarate.

فيروس Echarate

وقال الفريق، بقيادة فني الأبحاث جيلدا ترونكوس، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن نوعا جديدا من فيروس Echarate ينتشر في غابة وسط بيرو.

وكتبوا في مجلة الأمراض المعدية الناشئة، أن المرض الذي يسببه الفيروس يشبه حمى الضنك والملاريا وغيرها من الالتهابات الاستوائية.

وحث العلماء على إجراء دراسات بيئية لمعرفة مدى انتشار السلالة الجديدة داخل المنطقة وتحديد المصادر المحتملة للعدوى.