الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

فيروس وريدي نادر يصيب شابا في بيرو

عينة لفحص الفيروس،
عينة لفحص الفيروس، فيتو

كشف تقرير نشره موقع "ديلي ميل" أن فيروسا نادرا أصاب شابا يبلغ من العمر 20 عاما بالمرض في بيرو.

وتوجه المريض (عامل بناء)، الذي لم يتم تحديد هويته، إلى المستشفى نتيجة معاناته من أعراض تشمل الحمى والقشعريرة وآلام في العضلات والمفاصل.. ومن غير الواضح ما إذا كان قد تعافى من مرضه الذي وُصف بأنه مثل الملاريا وحمى الضنك.

إلا أن العلماء، الذين اكتشفوا العامل الممرض بعد أخذ عينة من دمه، حذروا من أن الفيروس ينتشر على الأرجح في غابة وسط بيرو، وفقا للتقرير.

Advertisements

فيروس وريدي (phlebovirus) 

وأكدوا أنه فيروس وريدي (phlebovirus) يمكن أن ينتشر عن طريق ذبابة الرمل أو البعوض أو القراد.

ونصحوا مسؤولي الصحة بمراقبة الفيروسات التي تسبب أعراضا تشبه أعراض الملاريا، حتى يتمكنوا من اكتشاف العدوى الناشئة وحماية الصحة العامة.

وتؤدي العدوى إلى ارتفاع في درجة الحرارة والصداع الشديد وآلام في العضلات والتهاب السحايا.

 

 

وتعتبر حمى Rift Valley المرض الأكثر شهرة الذي يمكن أن يسببه الفيروس الوريدي.. ويمكن أن يعاني المرضى من حمى نزفية تهدد حياتهم، والتي تسبب نزيفا من الفم والعينين والأذنين، وكذلك الأعضاء الداخلية.

 ثلاثة فيروسات وريدية

وإلى الآن، تم اكتشاف ثلاثة فيروسات وريدية فقط تسبب الحمى في بيرو.

واكتشف المريض في مستشفى De La Merced Chanchamayo وسط بيرو.. وتضمنت أعراضه الصداع والتعب والحساسية للضوء وفقدان الشهية. والتقط المسعفون عينة دم وأرسلوها للفحص المعملي.

وحلل العلماء في وحدة الأبحاث الطبية التابعة للبحرية الأمريكية في Lima العينة، واكتشفوا فيروس "كانديرو الوريدي".

ومع ذلك، أظهرت أجزاء من الفيروس اختلافات عن "كانديرو"، "لا يمكن تفسيرها بطفرة الفيروس"، ما يشير إلى إصابة الرجل بفيروس جديد.

وأشار التحليل إلى أن العامل الممرض قد تم تشكيله من خلال إعادة هيكلة "فيروس كانديرو" بسلالة جديدة من فيروس Echarate.

 فيروس Echarate 

وقال الفريق، بقيادة فني الأبحاث جيلدا ترونكوس، إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن نوعا جديدا من فيروس Echarate ينتشر في غابة وسط بيرو.

وكتبوا في مجلة الأمراض المعدية الناشئة، أن المرض الذي يسببه الفيروس يشبه حمى الضنك والملاريا وغيرها من الالتهابات الاستوائية.

وحث العلماء على إجراء دراسات بيئية لمعرفة مدى انتشار السلالة الجديدة داخل المنطقة وتحديد المصادر المحتملة للعدوى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

موقع ديلي ميل بيرو القشعريرة آلام في العضلات الملاريا حمي الضنك فيروس وريدي phlebovirus ارتفاع في درجة الحرارة الصداع الشديد التهاب السحايا حمى Rift Valley حمى نزفية فيروس Echarate مستشفى De La Merced Chanchamayo

مواد متعلقة

هل يسبب فيروس الورم الحليمي البشري سرطان الأعضاء التناسلية

كيف تحدث تحورات فيروس كورونا؟ الصحة توضح (فيديو)

الأكثر قراءة

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بعدة مناطق بقطاع غزة

موقف الإسلام من العنصرية.. الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي شبهات وردود، اليوم

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

خبير: البورصة المصرية تقاوم في ظل اتساع نطاق الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي

يحيى الفخراني: أقدم دور الجد مع أحفاده في "عتبات البهجة" رمضان 2024

رئيس جامعة جنوب الوادى يشهد انطلاق فعاليات اليوم العلمى الثانى لكلية التمريض

الطبيب الفنان محمد غنيم في "ذكريات" على شاشة نايل لايف، غدا الأربعاء

Advertisements

منوعات

المزيد

لحظة وقوع انفجار ضخم يهز إحدى ضواحي واشنطن (فيديو)

الدقيق مثل المخدرات، وأوقية القهوة بـ11 دولارًا، وحش الغلاء يلتهم الفلسطينيين في غزة

الصحة العالمية: اضطررنا إلى نقل إمدادات طبية من مستودع جنوب غزة

وائل غنيم يواصل الدفاع عن إسرائيل وويجز يلقنه درسًا في العروبة على تويتر

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الاثنين 4-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الإثنين 4-12-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الإثنين 4-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

تألق لا يتوقف.. أرقام محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 5 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية