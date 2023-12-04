المباحث تستمع إلى عاطل متهم بقتل زوجته في الطالبية
تناقش الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة عاطلا متهم بقتل زوجته طعنًا بسلاح أبيض لشكه في سلوكها داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة الطالبية، بعد أن تمكنوا من القبض عليه.
تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة ربة منزل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص.
تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار طعنات متفرقة، وتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها لشكه في سلوكها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للازمة حيال الواقعة.
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