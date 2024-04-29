جدل بمجلس الشيوخ حول أهمية التعليم النظرى ومطالبات بالاستثمار في القطاع

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جدل حول التعليم النظري وجودة التعليم والاستثمار فيه، وذلك خلال مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا بشأن استيضاح سياسة الحكومة لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.

كليات الآداب بها تخصصات لا نحتاج إليها

وقال النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: " يجب أن نواجه هذه القضية بصراحة بحثا عن حل لها .. كليات الآداب بها تخصصات لا نحتاج إليها ونحتاج تخصصات بعينها والباقي غير مطلوب.. متسائلا: " ما هذا الكم في الكليات النظرية وماذا نفعل به وهل الهدف هو الاستسهال.

وقال النائب حسام الخولي: " هذه المشكلة يجب أن نواجهها وتتسبب في كارثة وهي ضياع أموال الدولة لأن المنتج النهائي لا علاقة له بما نفعله الأمر الذي يسحب البساط من تحت اقدام "التعليم المصري".



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و قال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق هذا الكم المهول من الجامعات يحتاج لقوة بشرية في المراجعة وتطوير الجودة.

أهمية الاستثمار فى التعليم

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية الاستثمار فى التعليم وإعداد جيل قادر على مواصلة البناء، ويواكب سوق العمل.

وقال الجبلى، إن جودة التعليم، أمر ليس جديد على مصر، حيث أنه كان نهج للدولة المصرية قبل القانون رقم 82 لسنة 2006 بشأن إنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، حيث كانت مصر رائدة فى جودة التعليم، وكان خريجى الجامعات المصرية على مستوى عال ويحصلون على منح تعلمية بالسفر للخارج، كما كانوا يحصلون على فرص عمل عديدة بالخارج، نظرا لتميزهم وارتفاع مستواهم التعليمى، متابعا بالفعل الجامعات المصرية معروفة بالجودة، ولها مكانة دولية.

وأضاف النائب عبد السلام الجبلى، أن ملفى التعليم والصحة من أهم الملفات، مشيرا إلى أن الاستثمار فى التعليم من أهم الاستثمارات، قائلا، هناك دول تخصص أغلب مواردها للاستثمار فى التعليم

ودعا الجبلى، لتكثيف الاهتمام بذلك الملف، قائلا، نسعى جميعا لتعليم أولادنا باعتبارهم ثروة بشرية، ولابد أن يرتبط ذلك فى ذهننا بانه استثمار بشرى، وأشار إلى أن ذلك يمكننها من الاستفادة من الأجيال المقبلة.

وأيده المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، قائلا،: أن خريجى الأقسام الجديدة بالكليات النظرية أصبحوا يضاهو خريجى أى جامعة فى الخارج، وأصبحوا تكوينهم فى الهيئات القضائية مشرف إلى درجة كبيرة.

وأضاف: بالفعل هناك نقلة نوعية ونتمنى المزيد من جودة التعليم

الاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات

وطالب الدكتور نبيل دعبس رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ بمراجعة المعايير والاشتراطات المطلوبة لمنح اعتمادات ضمان الجودة بالكليات والمعاهد العلمية بكافة جميع الجامعات المصرية الحكومية والخاصة



وقال دعبس ان هيئة ضمان واعتماد الجودة تشترط أن يكون لكل 25 طالب بالكليات العملية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وان يكون لكل 50 طالب بالكليات النظرية عضو هيئة تدريس و15 من الهيئات المعاونة وهذا الشرط لا يمكن تطبيقه علي ارض الواقع وان الواقع العملي يحتاج الي موائمة ومراجعة ولابد من اعادة النظر في هذا الامر خاصة وان مصر يوجد بها 92 جامعة تضم اكثر من 900 كلية بخلاف ان هناك اكثر من 189 معهد عالي وهو ما يعني ان هناك اكثر من 1100 منشاة تعلمية للتعليم العالي ما بين كليات ومعاهد وكل تلك المنشآت تحتاج الي توفيق اوضاعها لمنح شهادات ضمان الجودة والاعتماد وهو امر صعب جدا في ظل امكانيات وظروف الهيئة والاعداد بها لذلك لابد من العمل علي انتداب استاذة الجامعات بالمعاش للهيئة للمساعدة في هذا الامر لسرعة منح تلك المؤسسات التعليمية ضمان الجودة خاصة وان الدول العربية ترفض ايفاد طلابها الا الي كليات ومعاهد حاصلة علي ضمان الجودة والاعتماد

كما طالب دعبس بالمرونة وليس التنازل في منح ضمان الجودة وذلك من خلال الموافقة علي الشروط المتوافرة الان بالمعاهد والكليات وتأجيل ما هو غير المتاح الان لفترة زمنية متوافق عليها.



وأكد الدكتور حسام الملاحي عضو مجلس الشيوخ، أن التعليم في مصر لا يزال بخير، ولكن دائما نتطلع للافضل، مشيرًا ان جودة التعليم تعني الجودة في كل شيء، الجودة في الأنسان وغيره لافتًا خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لمناقشة، طلب مناقشة عامة، مقدم من النائبة هبة شاروبيم، وعشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.أن هناك جهودا حثيثة لتطوير تلك المنظومة، واننا بخير بدليل ان في زياراتي للدول المختلفه والمتقدمه عندها مشكله في الجوده.



وأكد" الملاحي" أن مشاكل التعليم لم ولن تنتهي وتابع قائلًا: أن دول العالم المختلفه عندها دايما حراك في موضوع الجوده حتي تستمر في التقدم وبناءا عليه هذا سجال محمود في مجلس الشيوخ.

ثورة تكنولوجيه وتعليميه هائلة

واكد اللواء طارق رسلان نائب عضو مجلس الشيوخ، بان العالم يسودة ثورة تكنولوجيه وتعليميه هائلة ولابد من مسايرة هذة الثورة السير في ركابها لتحقيق معدلات التطوير والتحديث المطلوبه لبناؤ دولة مصرية عصرية حديثه.

وطالب رسلان في كلمتة في الجلسه العامة، الحكومه بمزيد من الدعم للهيئة القوميه لضمان جودة التعليم بهدف خلق اجيال قادرة علي قيادة المستقبل.

وتابع رسلان بان مصر هي قبلة العلم منذ الاف السنين ومنارة الشرق وتستحق ان تكون في مكانه اكبر من ذلك، مشددا علي ضرورة، ازالة المعوقات التي تواجه تفعيل دور الهيئة القوميه لضمان جودة التعليم ودعم رسالة التعليم والبحث العلمي.