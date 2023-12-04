الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رياضة

موعد مباراة سموحة ضد فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

موعد مباراة سموحة
موعد مباراة سموحة ضد فاركو في الدوري المصرى،فيتو

 الدوري المصري، يحل فاركو بقيادة خالد جلال ضيفا اليوم الاثنين علي سموحة بقيادة أحمد سامي، في افتتاح الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري.

 

موعد مباراة سموحة ضد فاركو في الدوري المصري والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق مباراة سموحة ضد فاركو في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين باستاد الاسكندرية ضمن الجولة الثامنة لبطولة الدوي المصري.

القناة الناقلة لمباراة سموحة ضد فاركو 

ومن المقرر أن تنقل مباراة سموحة وفاركو عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة سموحة وفاركو

وكانت لجنة الحكام باتحاد الكرة أسندت إدارة مباراة سموحة وفاركو إلى الحكم وليد عبد الرازق، ويعاونه كلا من مصطفى حسن وأحمد مجدي سليمان وأحمد ناصر ومصطفى عثمان حكم فيديو، وهاني عبد الفتاح مساعد حكم فيديو.

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ترتيب سموحة وفاركو في الدوري المصري

ويحتل فاركو المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من 7 مباريات، حيث فاز فى مباراة وتعادل فى لقاءين وخسر 4 مباريات، وسجل لاعبوه ستة أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف بينما يحتل سموحة المركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

وتعادل فاركو مع نظيره المقاولون العرب بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السابعة من الدورى المصرى، حيث افتتح التسجيل لفاركو أحمد شريف في الدقيقة 33 قبل أن يتعادل عماد ميهوب للمقاولون في الدقيقة 65.

 

كما تعادل سموحة مع الأهلي سلبيا في المباراة التي جمعتهما باستاد المقاولون الثلاثاء الماضي في الجولة ذاتها.

 

 

 

مواعيد الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري 

الاثنين 4 ديسمبر

سموحة ضد فاركو..  7:00 مساء باستاد الاسكندرية

الثلاثاء 5 ديسمبر

بلدية المحلة ضد طلائع الجيش.. 4:00 مساء باستاد المحلة

 

الاسماعيلي ضد البنك الأهلي.. 7:00 مساء باستاد الاسماعيلية

سيراميكا ضد إنبي  …        7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الأربعاء 6 ديسمبر

المقاولون ضد الداخلية  .. 7:00 مساء باستاد المقاولون

 

الخميس 7 ديسمبر

الزمالك ضد الاتحاد السكندري.. 7:00 مساء باستاد السلام

 

الجونة ضد بيراميدز  .. مؤجلة

زد ضد الأهلي..    مؤجلة

المصري ضد فيوتشر.. مؤجلة

وكان بيراميدز تصدر قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقي له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة بعد الجولة السابعة.

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز


بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الثامنة


1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- زد اف سي 13 نقطة
4- مودرن فيوتشر 12 نقطة
5- الاتحاد السكندري 12 نقطة
6- المصري  12 نقطة
7- الزمالك 11 نقطة
8- طلائع الجيش 11 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
10- الجونة 10 نقاط
11- إنبي 10 نقاط
12- بلدية المحلة 9 نقاط
13- سموحة 9 نقاط
14- فاركو 5 نقاط
15- الداخلية 5 نقاط
16- الإسماعيلي 4 نقاط
17- البنك الأهلي 3 نقاط
18- المقاولون العرب 3 نقاط
 

وليد عبد الرازق حكمًا لمباراة سموحة ضد فاركو بالدوري الممتاز

المقاولون يتعادل مع فاركو 1/1 في الدوري الممتاز (صور)

 

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