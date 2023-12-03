الأحد 03 ديسمبر 2023
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رياضة

وليد عبد الرازق حكمًا لمباراة سموحة ضد فاركو بالدوري الممتاز

فريق سموحة لكرة القدم،
فريق سموحة لكرة القدم، فيتو

الدوري الممتاز، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، أسماء طاقم حكام مباراة سموحة ضد فاركو، المحدد لها غدا الإثنين ضمن في افتتاح مواجهات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز على النحو التالي: 

حكام مباراة سموحة أمام فاركو

حكام مباراة سموحة ضد فاركو، فيتو

ترتيب الدوري الممتاز ، أسدل الستار الأسبوع الماضي علي مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة، يليه الأهلي ثانيا برصيد 14 نقطة، علما بأن الأحمر يتبقى له مباراة مؤجلة مع بلدية المحلة.

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وجاءت نتائج مباريات الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري كالتالي

نتائج الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز

بيراميدز 2-1 الإسماعيلي

الأهلي 0-0 سموحة

فيوتشر 0-2 الزمالك

الاتحاد 0-0 زد

طلائع الجيش 1-1 الجونة

فاركو 1-1 المقاولون

الداخلية 0-0 بلدية المحلة 

إنبي 1-2 المصري

البنك الأهلي 0-1 سيراميكا كليوباترا

 

ترتيب الدوري الممتاز بعد الجولة السابعة 

1- بيراميدز 16 نقطة
2- الأهلي 14 نقطة
3- زد اف سي 13 نقطة
4- مودرن فيوتشر 12 نقطة
5- الاتحاد السكندري 12 نقطة
6- المصري  12 نقطة
7- الزمالك 11 نقطة
8- طلائع الجيش 11 نقطة
9- سيراميكا كليوباترا 10 نقاط
10- الجونة 10 نقاط
11- إنبي 10 نقاط
12- بلدية المحلة 9 نقاط
13- سموحة 9 نقاط
14- فاركو 5 نقاط
15- الداخلية 5 نقاط
16- الإسماعيلي 4 نقاط
17- البنك الأهلي 3 نقاط
18- المقاولون العرب 3 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 

تعديل مواعيد الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري 

وعلي صعيد آخر قررت رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب، إجراء تعديلات على مواعيد مباريات الجولة التاسعة للدوري الممتاز.

وتقرر إقامة 4 مباريات يوم 14 ديسمبر المقبل، بين البنك الأهلي والجونة على ملعب بتروسبورت، ومودرن فيوتشر مع سيراميكا كليوباترا على استاد السلام، وبيراميدز مع بلدية المحلة في الدفاع الجوي، والمصري والزمالك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتقام 3 مباريات يوم 15 ديسمبر المقبل، الداخلية مع سموحة على استاد السلام، طلائع الجيش والمقاولون العرب على ملعب جهاز الرياضة العسكري، وفاركو مع زد على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.


وتقام مواجهة واحدة فقط يوم 16 ديسمبر المقبل، تجمع بين إنبي والإسماعيلي على ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري يوم 2 يناير المقبل استعدادا لخوض الفراعنة منافسات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار يناير وفبراير 2024.

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