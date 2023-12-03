الأحد 03 ديسمبر 2023
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محافظات

جامعة المنصورة تنظم يومًا رياضيًا ضمن فعاليات مبادرة الوعي الوطني

جانب من الفاعليات،
جانب من الفاعليات، فيتو

نظمت جامعة المنصورة  يومًا رياضيًا ضمن فعاليات مبادرة الوعي الوطني والتثقيف القانوني '' اعرف وعرّف ".

جانب من الفعاليات

وجاء ذلك فى إطار فعاليات مبادرة الوعي الوطني والتثقيف القانوني بجامعة المنصورة تحت شعار '' اعرف وعرّف " التي تنظمها جامعة المنصورة والتى بدأت فعالياتها  25 نوفمبر وتستمر حتى 7 ديسمبر 2023 م.
نظمت كلية التربية الرياضية بالتعاون مع إدارة رعاية الطلاب اليوم الأحد ٣ ديسمبر ٢٠٢٣ م " يوم رياضى " يتضمن مارثون جرى ومباراة كرة قدم.

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جانب من الفاعليا


وذلك بحضور ومشاركة الدكتور  شريف يوسف خاطر  رئيس جامعة المنصورة، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد العظيم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور  أحمد عبد العظيم عميد كلية التربية الرياضية وبحضور السادة عمداء الكليات وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

  
وأشاد الدكتور شريف يوسف خاطر  بفعاليات حملة '' أعرف وعرّف " والتى تم تنظيمها بمختلف الكليات داخل الجامعة وتستهدف رفع الوعى والتثقيف القانونى والتعريف بالحقوق السياسية وتنمية روح الولاء والانتماء لدى الطلاب، محاربة الشائعات، التعريف بالمخاطر المحيطة التى تستهدف الأمن القومى لمصر.
مؤكدًا على أهمية التعريف بالحقوق القانونية والاستحقاقات الدستورية ومشاركة الشباب بها، كما أكد على أهمية الأنشطة الطلابية في المرحلة الجامعية كونها تساهم في تنمية الشباب ثقافيًا، وصقل وبناء شخصية الطالب الجامعي نظرًا لكونها أنشطة تعزز وعي الطالب.

كما عبر الدكتور  محمد عطية البيومى عن سعادته بتواجده بين أبنائه الطلاب،  مؤكدًا ان الطلاب هم أساس العملية التعليمية كما أشار إلى أهمية الأنشطة الطلابية المختلفة والمبادرات والتى تعمل على بناء وتنمية شخصيات ومهارات الطلاب.


ومن جانبه أكد الدكتور  أحمد عبد العظيم على دور كلية التربية الرياضية فى المشاركة بالفعاليات والمبادرات الهامة بالجامعة كما أثنى على جهود أعضاء هيئة التدريس والطلاب فى المشاركة بالمبادرة وتنظيم اليوم الرياضى.

الجدير بالذكر أن الماراثون انطلق من أمام بوابة الجامعة الرئيسية  إلى استاد القرية الأولمبية كما تضمنت فعاليات اليوم الرياضى  مبارة كرة القدم داخل الملعب الكبير باستاد الجامعة بين فريقى كليتى التربية الرياضية والآداب.

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