الأحد 03 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم معرضا للملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس

جامعة حلوان، فيتو
جامعة حلوان، فيتو

 نظمت كلية الصيدلة معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس، والذي يقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس

 افتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

Advertisements

الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة 

 هذا وقد تضمن المعرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة.

txt

جامعة حلوان تنظم برنامجًا تدريبيًا لمديري الحاضنات التكنولوجية

txt

رئيس جامعة حلوان يؤكد أهمية مشاركة الجميع في نجاح المبادرات الإنسانية والاجتماعية

 وتأتى تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات تأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية وذلك للتيسير علي أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدانا، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة. 

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الملابس الجاهزة جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان كلية الصيدلة جامعة حلوان

الأكثر قراءة

ظهور مقاومة جديدة في الضفة الغربية تثير فزع الاحتلال، كتائب بديا تتحدى إسرائيل (فيديو)

بيان عاجل من صندوق النقد بشأن برنامج التمويل الخاص بمصر

صلاح قابيل، معلم التمثيل الذى حسم نجله قصة زواجه من فنانة شهيرة، وهذه حكاية خطأ طبي دفنه حيا

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

بداية من اليوم، إيقاف حركة القطارات 12 يوما في العلمين والضبعة

جيش الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في غزة

شيخ الأزهر يوجه صرخة لوقف العدوان على غزة ووضع حد لقتل الأطفال والرضع والخدج (فيديو)

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

Advertisements

منوعات

المزيد

سر تعمد الأمير هاري وزوجته التعتيم على أسمائهما الحقيقية

لحظة إشعال متظاهرة النار في نفسها احتجاجا على موقف أمريكا من حرب غزة

بسبب العدوان الصهيوني على غزة، شجرة الميلاد تختفي من بيت لحم لأول مرة

انقلاب في ملكات جمال الكون، مديرة المسابقة مزورة والفائزة متهمة بخيانة الوطن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 3-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 3-12-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

اليوم الأكثر دموية خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الجهر بالنية عند الصلاة؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الحوت في المنام وعلاقته بالهموم والمشاكل والفشل

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 3 - 12 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية