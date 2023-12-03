كلية الصيدلة جامعة حلوان تنظم معرضا للملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس

نظمت كلية الصيدلة معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس، والذي يقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور سامح سرور عميد كلية الصيدلة وإشراف الدكتورة سحر عبد المحسن وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

معرض الملابس الجاهزة والمشغولات السنوي السادس

افتتح المعرض الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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الملابس الجاهزة بأسعار مخفضة

هذا وقد تضمن المعرض مجموعة من الملابس الجاهزة والتي تتميز بجودة عالية والتي يتم تقديمها للطلاب بأسعار مخفضة.

وتأتى تنظيم الجامعة لمثل هذه الفعاليات تأتي بهدف تلبية احتياجات الطلاب وخدمة البيئة المحيطة بالإضافة إلى حرص الجامعة على الدور المجتمعي لها وتقديم كل سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لأبنائها، وذلك لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم وسد احتياجات الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأشار الدكتور سامح سرور إلى أن السوق الخيري يضم نوعيات مختلفة من الملابس الجاهزة الجديدة والشنط والأحذية والتي يتم تقديمها بأسعار رمزية وذلك للتيسير علي أبنائنا الطلاب وتخفيف العبء عن كاهل الأسر.

وأنشئت جامعة حلوان عام 1975م وتضمّ العديد من الكليات منها كلية الفنون التطبيقية وكلية التربية الفنية، في 26 يوليو 1975م أنشئت جامعة حلوان بالقانون رقم 70 لسنة 1975 ثم بدأت تتجمع كليات الجامعة في نطاق حرم واحد بعد سنوات طويلة من الشتات بما تنفرد به من كليات نوعية غير متكررة بالجامعات المصرية (كلية الفنون التطبيقية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية).

كما تعتبر كليات الفنون الجميلة والتربية الرياضية للبنين والبنات والاقتصاد المنزلى هي الكليات الأم وانبثقت منها الكليات المماثلة في الجامعات الأخرى. تضم جامعة حلوان ثلاث كليات خارج الحرم ذات طابع هندسي وتكنولوجي (كلية الهندسة بالمطرية، كلية الهندسة بحلوان، كلية التعليم الصناعي بالأميرية).

تقع جامعة حلوان بمنطقة عين حلوان على مساحة 350 فدانا، وقد تم وضع حجر الأساس عام 1975 وتم توقيع عقد الإنشاء للمرحلة الأولى في 1 أغسطس 1985م ومنذ ذلك الحين بدأ إنشاء جامعة حلوان والتي تشمل 23 كلية و49 وحدة ذات طابع خاص وعددًا من المرافق المستحدثة.

ومنذ أن استقرت الجامعة في موقعها بدأ الاهتمام بالبيئة المحيطة بها وهي مدينة حلوان ومنطقة عزبة الوالدة وعين حلوان وذلك من خلال مؤتمرات وندوات لتحسين البيئة المحيطة بالجامعة.