أخبار الحوادث اليوم.. مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي.. القبض على كروان مشاكل.. وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث
نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:
مصرع عنصر إجرامى فى تبادل لإطلاق النيران مع الشرطة بالأقصر
لقى عنصر إجرامى شديد الخطورة مصرعه عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة فى محافظة الأقصر.
مسئول الأمن العام بفيتنام يبحث مع وزير الداخلية الاستفادة بخبرات مكافحة الإرهاب
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء تو لام - وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
الداخلية: توزيع مساعدات عينية على السيدات بالمحافظات (صور)
نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)
تضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالتحتفاء وتنظيم عدد من الفعاليات وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام.
مصرع شخص وإصابة 7 أخرين في تصادم ملاكي مع باص مدارس بالسلام (صور)
لقي شخص مصرعه بينما أصيب ٧ آخرين بإصابات بالغة في تصادم سيارة ملاكي مع ميكروباص مدارس بالسلام وعززت الإسعاف ب٤ سيارات لموقع الحادث.
٤ مارس الحكم على 79 متهما في قضية أحداث المنصة
قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، مد أجل الحكم في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة» لجلسة ٤ مارس.
فيديو مرعب يرصد لحظة مقتل ميكانيكي على يد سمكري في الوايلي
حصلت “فيتو” علي فيديو يرصد لحظة مقتل شاب عشريني يعمل ميكانيكي في منطقة الوايلي بالعباسية على يد سمكري بعد مشادة بينهما حيث استل السمكري نصلا معدنيا وقام بطعن الميكانيكي به عدة طعنات.
براءة المتهمين في قضية فيلا حفل المنصورية بكرداسة
قضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الأحد، ببراءة المتمهين باستعراض القوة والتلويح باستخدام العنف، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فيلا حفل المنصورية".
القبض علي كروان مشاكل لاتهامه بنشر فيديوهات مخلة مع المذيعة إنجي حمادة
ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على كروان مشاكل، التيك توكر الشهير، في محافظة سوهاج، بعد نشره مقاطع فيديو تحرض على الفسق والفجور رفقة المذيعة المغمورة التي تدعى إنجي حمادة.
تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بقبول المعارضة المقدمة من قبل المنتج إيهاب طلعت شكلًا، وفي الموضوع بتأييد حبسه 3 سنوات، فى القضيتين المقيدتين بالرقم 12289 سنة 2023، و12290 سنة 2023، على خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان مجدي كامل.
الإعدام للمتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران في جسديهما بالعمرانية
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم بمعاقبة المتهم بقتل خالته وزوجها وإشعال النيران بجسديهما في العمرانية، لرفضهما إقراضه مبلغًا ماليًّا، بالإعدام شنقا.
وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي
لقى الفنان أشرف عبد الغفور مصرعه فى حادث سير على طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى، في دائرة قسم 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
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