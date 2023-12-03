الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاقة (صور)

الداخلية تشارك المواطنين
الداخلية تشارك المواطنين الاحتفال باليوم العالمي لذوي الإعاق

 تضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالتحتفاء وتنظيم عدد من الفعاليات وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة الموافق 3 ديسمبر من كل عام. 

 

وقام قطاع حقوق الإنسان بتوجيه زيارات إلى عدد من (دور رعاية الأطفال "ذوى الإعاقة") وإهداء الأطفال نزلاء الدور هدايا عينية.
وفى سياق متصل قامت مديرية أمن القاهرة بتنظيم يوم ترفيهى بنادى ضباط الشرطة بالمعادى لعدد من الأشخاص ذوى الإعاقة بالتنسيق مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، تضمن عروض لمواهبهم الفنية المختلفة بمشاركة عدد من ضباط وضابطات من قطاع حقوق الإنسان وسط أجواء من البهجة وفى نهاية اليوم تم توزيع هدايا عينية عليهم.
     

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  كما يضطلع قطاعى (الأحوال المدنية - الوثائق) بإستخراج (الأوراق الثبوتية – وثائق السفر – تصاريح العمل) للأشخاص ذوى الإعاقة بالمجان لمدة شهر إعتبارًا من أول ديسمبر2023 بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية. 

ويقوم قطاع الخدمات الطبية بإستقبال الأشخاص ذوى الإعاقة لتوقيع الكشف الطبى عليهم بمختلف مستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية وصرف العقاقير الطبية لهم بالمجان لمدة أسبوع إعتبارًا من يوم السبت الموافق 3 ديسمبر 2023.. بالفترة المسائية من الساعة (5 حتى 8 مساءً) بالإضافة إلى إضطلاع كافة مديريات الأمن بتنظيم إحتفاليات بمقرات أندية الشرطة على مستوى الجمهورية لعدد من الأشخاص من ذوى الإعاقة تنسيقًا مع مديريات التضامن الإجتماعى بالمحافظات وتقديم هدايا رمزية لهم لمشاركتهم الإحتفال بتلك المناسبة. 

 

ويأتى ذلك فى إطار الترجمة الواقعية لحرص وزارة الداخلية على تكريس الدور المجتمعى للمنظومة الأمنية بما يوطد أواصر التعاون والتكامل مع المواطنين وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لأجهزة الوزارة، والحرص على مد جسور التواصل الإجتماعى مع كافة أطياف الشعب، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات والمشاركة الفعالة والإيجابية مع كافة مؤسسات المجتمع لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين فى كافة المناسبات.

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