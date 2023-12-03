تأييد حبس المنتج إيهاب طلعت 3 سنوات في دعوى الفنان مجدي كامل
قضت محكمة جنح مصر الجديدة، بقبول المعارضة المقدمة من قبل المنتج إيهاب طلعت شكلًا، وفي الموضوع بتأييد حبسه 3 سنوات، فى القضيتين المقيدتين بالرقم 12289 سنة 2023، و12290 سنة 2023، على خلفية اتهامه بتحرير شيكات بدون رصيد لصالح الفنان مجدي كامل.
وكانت محكمة جنح مصر الجديدة أصدرت حكما غيابيا بحبس إيهاب طلعت سنة فى القضية الأولي والتى حملت رقم 12289 سنة 2023، وسنتين فى القضية الثانية والتى حملت رقم 12290 سنة 2023، وقام فريق دفاعه بالمعارضة عليهما، وقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن لعدم حضور المنتج إيهاب طلعت.
وكشف شعبان سعيد المحامي بالنقض، أن الخلاف جاء لأن المنتج إيهاب طلعت، اتفق مع الفنان مجدي كامل على بطولة مسلسل من إنتاجه وعقب الانتهاء من العمل تهرب من سداد شيكات الاتفاق واتضح أنها بدون رصيد.
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وكشف دفاع الفنان مجدى كامل، أنه حرر محاضر بقسم شرطة مصر الجديدة، ضد المنتج إيهاب طلعت بإصدار شيكات بدون رصيد لصالح الفنان مجدي كامل في قضيتين.
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