الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

الداخلية: توزيع مساعدات عينية على السيدات بالمحافظات (صور)

الداخلية: توزيع
الداخلية: توزيع مساعدات عينية على السيدات

نظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على السيدات وخاصة المرأة المعيلة بالمناطق الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.

 

جاء ذلك  فى ضوء حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ومد جسور التواصل مع كافة شرائح المجتمع والمساهمة فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين ومراعاة البُعد الإنسانى والاجتماعى وحرصها الدائم على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين  وبمناسبة حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وفى إطار مبادرة كلنا واحد - معك فى كل مكان.

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وشملت المناطق بنطاق مديريات أمن (الجيزة – المنيا – مطروح – بورسعيد – أسوان – البحر الأحمر – أسيوط).

 

ويأتى ذلك تأكيدًا على حرص رجال الشرطة على المساهمة الإيجابية والفعالة لرفع العبء عن كاهل المواطنين لتظل دائما وزارة الداخلية حصن أمان للمواطنين.
  

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ولاقت تلك المبادرة إشادة كبيرة من السيدات وخاصةً المرأة المعيلة مثمنين ما لمسوه من حرص وزارة الداخلية على تخفيف العبء عن كاهلهن وتقديم الدعم اللازم لهن على مدار العام لكون المرأة ركيزة أساسية للمجتمع.

 

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