الأحد 03 ديسمبر 2023
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حوادث

وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

وفاة الفنان أشرف
وفاة الفنان أشرف عبد الغفور، فيتو

لقى الفنان أشرف عبد الغفور مصرعه فى حادث سير على طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى، في دائرة قسم 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

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كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة  تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم  بطريق “مصر  - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد  وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

 

 

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