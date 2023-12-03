وفاة الفنان أشرف عبد الغفور فى حادث على طريق إسكندرية الصحراوي

لقى الفنان أشرف عبد الغفور مصرعه فى حادث سير على طريق “مصر - إسكندرية” الصحراوى، في دائرة قسم 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.



كانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق “مصر - إسكندرية” الصحراوي بنطاق الشيخ زايد وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين وفاة الفنان أشرف عبدالغفور وإصابة زوجته وتم نقلهما للمستشفى وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

Advertisements