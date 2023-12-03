مسئول الأمن العام بفيتنام يبحث مع وزير الداخلية الاستفادة بخبرات مكافحة الإرهاب
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اللواء تو لام - وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية، والوفد المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك.
وأعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية، كما صرح بأن زيارته تأتى فى إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مُؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال وأوجه التعاون وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، وخاصة مُجابهة استخدامات التقنيات الحديثة فى مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المُنظمة، والتدريب فى مجالات حفظ السلم والأمن الدوليين.
ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن العام بجمهورية فيتنام الاشتراكية للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية فيتنام الإشتراكية فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين مُشيرًا إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى مُختلف المجالات الأمنية محل الاهتمام المُشترك، وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
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